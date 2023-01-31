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Во Франции предупредили о риске третьей мировой войны из-за стратегии НАТО

Французский политик Филиппо предупредил о риске третьей мировой войны из-за стратегии НАТО
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Фото: Global Look Press/Sebastian Willnow
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Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо 30 января призвал перестать поддерживать стратегию НАТО из-за поставок оружия на Украину и риска развязывания третьей мировой войны.

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«Китай официально просит Соединенные Штаты прекратить поставки оружия Украине! Всё становится очень, очень серьезно! Мы приближаемся к третьей мировой войне или перестаем следовать, как пудели, за НАТО и ее американской военной стратегией?!» — написал политик в своем Twitter.

Накануне китайская газета Global Times написала, что Украина ведет работу над прямым военным столкновением России и НАТО. Отмечается, что при более непосредственном вмешательстве альянса, ситуация сразу же превратится в конфронтацию с РФ. В таком случае начало третьей мировой войны в Европе станет событием с высокой вероятностью.

Тогда же 29 января декан по академическим вопросам Института мировой политики Эймс Роббинс в статье для American Spectator выразил мнение, что игнорирование президентом США Джо Байденом позиции президента России Владимира Путина по вопросу новых поставок вооружений Украине может привести к эскалации конфликта и спровоцировать третью мировую войну.

Председатель Военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр 28 января заявил о готовности альянса противостоять России. Он назвал перевооружение приоритетом альянса, поскольку, по его мнению, российские стратегические задачи СВО — вернуть себе размеры бывшего Советского Союза.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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