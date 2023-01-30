Семья героически погибшего участника СВО рассказала о трудностях с похоронами

Родственники погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса бойца из села Красноселькуп в Ямало-Ненецком Автономном округе столкнулись с трудностями в организации похорон.

История семьи вызвала широкий резонанс в регионе, так как даже несмотря на массовое обращение жителей, администрация не оказала содействия, и героически погибшего сотрудника бойца Виктора Ульяненко пришлось хоронить самостоятельно.

Родственники погибшего направили письмо в ЧВК «Вагнер», сотрудником которой был Ульяненко. Руководитель «Вагнера» Евгений Пригожин отреагировал на инцидент: он пообщался с семьей погибшего и рассказал, что мужчина сражался и погиб героически. Родственникам вручили награды бойца, отметив, что государство высоко ценит его заслуги.

Мать Виктора отметила, что гордится сыном, который сам решил пойти защищать страну.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре прошлого года подписал закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава государства многократно подчеркивал, что все права участников СВО должны соблюдаться и обеспечиваться в полной мере.