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Кириллов: учения в 2019 году указывают на причастность США к возникновению COVID-19

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Развитие пандемии COVID-19 по сценарию учений, прошедших в Нью-Йорке в 2019 году, наталкивает на мысль о причастности США к ее возникновению. Об этом 30 января заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Выступая на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США, он рассказал, что в распоряжении Минобороны есть документы, указывающие на то, что США с 2015 года изучают способы передачи коронавируса от животных человеку, а также ведет работу по усилению патогенных свойств возбудителя COVID-19.

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При этом он обратил внимание, что пандемия коронавируса развивалась по сценарию учений Event 201, прошедших в Нью-Йорке в 2019 году.

«Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов», — заявил Кириллов.

В ходе брифинга он также рассказал, что США на территории Украины проводили эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией. По его словам, целевой группой в этих опытах, помимо наркозависимых и осужденных, были представители Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Говоря о солдатах ВСУ, он сообщил, что Минобороны России располагает сведениями о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов, таких как метадон и амфетамин.

23 января сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США Ирина Яровая по итогам заседания в Совфеде сообщила, что на Украине было выявлено не менее 50 американских биолабораторий.

В этом же месяце замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что реакция Запада на предоставленные Россией данные по биолабораториям США на Украине политизирована. В частности, в начале ноября стало известно, что Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США, за которую проголосовали Россия и Китай.

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