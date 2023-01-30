Турнир «Битва полов» прошел в Москве

Прыгун в высоту Данил Лысенко одержал победу на турнире «Битва полов», который прошел в Москве. 25-летний спортсмен взял высоту 2,31 м и набрал 1188 очков. Победитель получил приз в размере 100 тыс. рублей и шлем Гераклиона, передает телеканал «Известия». Второе место заняла олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, она получила приз в размере 50 тыс. рублей. Спортивная встреча состоялась в московском спорткомплексе «Салют Гераклион» в Южном Тушино. Победителя турнира как в личном, так и в командном зачете определяли по международной системе подсчета очков Божидара Спириева. «Битва полов» — это уникальный формат соревнований по прыжкам в высоту между мужчинами и женщинами. Первый легкоатлетический турнир среди сильнейших прыгунов и прыгуний страны прошел в январе 2018 года.

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