В Минпромторге заявили о несбывшихся прогнозах о закрытии каждого второго ТЦ в РФ

Несмотря на прогнозы некоторых экспертов о закрытии каждого второго торгового центра (ТЦ) в РФ, этого не произошло в прошлом году. Об этом «Известиям» рассказали сегодня, 31 января, в Минпромторге.

Как указали в ведомстве, эти «статистические прогнозы не имеют ничего общего с действительностью».

На сегодня в ТЦ в России эксперты видят примерно 15% площадей, свободных от арендаторов, при показателе в предыдущие годы на уровне 5–10%, добавили в министерстве. В ведомстве сослались на оценки Союза торговых центров.

«Что касается уровня покупательского трафика в ТЦ, то, по экспертным данным, в среднем по 2022 году он был примерно на уровне 2021 года», — добавили в Минпромторге.

В конце ноября 2022 года прошлого года участники рынка торговой недвижимости рассказали «Известиям», что в России может обанкротиться каждый второй торговый центр.

Тогда в Российском совете торговых центров отмечали, что на продажу было выставлено около 200 моллов.

Позже, 7 декабря, директор и руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова предположила, что прайм-ставки аренды для ритейлеров в моллах в 2023-м будут снижаться.

При этом 24 января этого года стало известно, что владельцы ТЦ попросили Минпромторг выделить субсидии малому и среднему бизнесу на открытие точек в моллах.