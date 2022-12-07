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Арендные ставки в российских ТЦ упадут на 15%

Эксперт Цветкова: ставки аренды для ритейлеров в моллах России будут снижаться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ставки аренды для ритейлеров в моллах будут снижаться, особенно в недавно открытых торговых центрах (ТЦ). Об этом «Известиям» 7 декабря сообщила директор и руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

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«Мы ожидаем, что прайм-ставки аренды в следующем году будут снижаться (до –10% в топовых ТЦ и до –15% в ключевых ТЦ)», — сказала Цветкова.

При проведении реструктуризации брендов уровень риска недополучения прибыли для арендодателей возрос, поэтому в ряде случаев арендные платежи для таких ритейлеров будут увеличены. У владельцев ТЦ также есть стратегическая задача по включению онлайн-заказов в товарооборот физического магазина, пояснила эксперт.

Согласно данным Google Mobility Index, средний показатель посещаемости торговых центров сократился более чем на 30% в ТЦ Москвы, а также более чем на 16% в ТЦ регионов по прошествии двух лет (контрольное значение — февраль 2020 года), напомнила она.

Торговые центры, расположенные в отдаленных районах города, пострадали значительнее, чем объекты, расположенные в зонах плотной жилой застройки, добавила эксперт. В особенности это характерно для торговых центров за МКАД, целенаправленное посещение которых стало менее востребованным, пояснила Цветкова.

«Причинами структурных изменений стал ряд последовательных трансформаций — пандемия коронавируса, развитие онлайн-торговли, сокращение присутствия международных брендов», — сказала эксперт.

В то же время менее резкое падение посещаемости торговых объектов в регионах обусловлено, во-первых, меньшим количеством ТЦ в городах России, во-вторых, сильной функцией социализации, которую выполняет ТЦ, и в-третьих, меньшей зависимостью от присутствия иностранных брендов, рассказала Цветкова.

Кроме того, эксперт сообщила, что общая площадь ТЦ, открытых в 2022 году в России, стала минимальной за последние пять лет. Так, из запланированных по состоянию на начало этого года 195 тыс. кв. м торговых площадей построены 128 тыс. кв. м (58 тыс. кв. м в Москве и 70 тыс. кв. м в регионах).

Ранее, 30 ноября, стало известно, что в настоящее время в стране в банкротном и предбанкротном состоянии находятся не менее 200 ТЦ. Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский сообщил «Известиям», в обозримом будущем к ним могут прибавиться еще 70–100 объектов. По его мнению, фактически каждый второй ТЦ под угрозой.

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