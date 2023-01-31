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«Покажите мне артиста, чья карьера на 100% успешна после отъезда»

Певица Люся Чеботина — о покинувших страну коллегах, своих винирах и «гелике» за 25 млн
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Лауреат «Золотого граммофона» и одна из самых востребованных в стране молодых певиц Люся Чеботина умело инвестирует заработанные средства за рубежом, но из России уезжать не планирует. Теперь она прописывает себе в райдере сухой шампунь и борется с домашним насилием, а на разгоревшийся скандал с винирами реагирует спокойно. «Известия» поговорили с артисткой о том, что обычно остается за кадром публичных выступлений.

«Естественно, я вам этого не скажу»

— Люся, что будете делать со стоматологом? Подавать в суд за клевету? (В одном из интервью дантист рассказал, что певице сделали виниры стоимостью около 2,5 млн рублей за рекламу, но условия бартера та не выполнила. В ответ она написала, что желаемого результата тогда не получила, а потом у нее якобы начались проблемы со здоровьем. — «Известия»).

— Я очень жалею, что мы сразу не подали в суд на этого стоматолога, за ужасную работу.

— Хорошо, вы не хотите говорить на эту тему, поняла вас. Давайте отмотаем время немного назад. Почему вы остались в стране? Ведь многие ваши коллеги сидели на чемоданах и прикидывали варианты.

— Я не сидела на чемоданах и не думала об отъезде никогда. Я люблю Москву. Это для меня — самый лучший город. Здесь есть всё, что мне нужно. Только один минус, конечно, это погода. Безумно люблю всех, кто здесь живет, обожаю свою профессию, которая напрямую связана с этим городом. Твой дом там, где твои близкие… Какой смысл уезжать, если все дорогие мне люди живут в России?

— Многие ваши коллеги перебрались в Дубай и прекрасно себя там чувствуют.

— Кто-то из коллег да, перебрался. Теперь не знают, что там делать.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Думаете, не всё так радужно у них?

— Безусловно, проблемы есть. Покажите мне хоть одного артиста, который бы сказал, что его карьера на 100% успешна после отъезда из России.

— А вы ведь купили квартиру в Дубае.

— Да, купила, но не для постоянного проживания. Моя сестра — брокер. Она советует мне, куда лучше вкладывать деньги. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы обязательно вложила финансы в какой-то бизнес. Недвижимость — один из самых распространенных способов вложения денег и прекрасный способ сохранить свой доход.

— Сколько вы инвестировали в дубайскую недвижимость?

— Естественно, я вам этого не скажу.

«Это самая моя большая и знаковая покупка»

— Кроме недвижимости, вы куда-то вкладываете заработанное?

— Так, разговор пошел чисто о бизнесе (улыбается). Знаете, это ведь только звучит круто — «купила недвижимость в Дубае». А на самом деле у меня очень много расходов другого характера: костюмы, продакшен, съемки клипов. Думаешь, что зарабатываешь много, а по факту получается — всё обратно тратишь на работу. Я поэтому не могу сказать, что покупаю всё, что захочу. Ну как некоторые артисты, которые приобретают себе ювелирные украшения за невероятно большие деньги или сумки за миллионы. Я себе такого позволить не могу. Покупаю только то, что действительно необходимо.

Единственная моя слабость — шопинг. Очень люблю, когда у меня есть большой выбор одежды под разное настроение и разную погоду.

— Хорошо, тогда давайте вспомним вашу самую значимую и дорогую покупку за последнее время?

— Думаю, машина Geländewagen. Я много лет мечтала о машине G-класса, и летом 2022 моя мечта осуществилась. Каждый раз, когда я езжу на других марках и моделях, я убеждаюсь в правильности своего выбора. Машина очень удобна для нашей зимы. Это ведь вездеход, к тому же удобный, плюс просторный багажник — я постоянно что-то перевожу. В общем, это самая моя большая и знаковая покупка.

— Сколько отдали за него, может, скажете?

— Тут могу сказать — 25 млн рублей.

«Мужчина, который проявляет свою силу в семье, для меня — не мужчина»

— Какие глобальные изменения у вас в жизни произошли с февраля прошлого года?

— Сейчас сложно сказать, ведь я нахожусь на своем таком хорошем стартовом пике. Да, есть небольшие перемены, но глобально они никак не повлияли на мою карьеру. Да, стало меньше концертов, зато я больше отдыхаю. Больше времени стало на студию и качественные проекты. Я бы не поучаствовала в них в силу забитого графика. Часто бывает, что какие-то минусы потом превращаются в плюсы.

— Что входит в райдер Люси Чеботиной?

— Из необычного — сухой шампунь, а так — ничего особенного. Овощи, напитки, закуски для команды.

— Где вы ищете вдохновение?

— Источником вдохновения могут быть мои близкие люди, а вообще, если я чувствую недобор или перебор в этом плане, я сажусь за руль и еду по ТТК, и прямо там пишу новые песни. Так родился трек «Плакал Голливуд».

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Как популярность сказалась на вашей самооценке?

— Настроение стало — как качели. Иногда мне кажется, что я очень красивая, а потом я думаю: «А почему на меня все смотрят? Я же такой урод!» Постоянно находиться под прицелом камер и людей — непросто. Но я научилась саму себя настраивать на позитив, и это — мой главный секрет.

— Люся осталась прежней или слава вас изменила?

— Мне кажется, я осталась прежней. Просто добавилось больше уверенности. Раньше я приходила в ресторан и чувствовала себя скованно, сейчас я уже спокойна. Я чувствую, что мне рады, что меня ждут.

— Вы не раз рассказывали, что в детстве папа поднимал на вас с сестрой руку. Что можете посоветовать людям, которые подвергаются физическому насилию?

— Детям, мамочкам, девушкам желаю не терпеть, а сразу уходить. Ударил раз, ударит и два — золотое правило, про которое никогда не стоит забывать. Моя мама боялась, что ей некуда будет пойти с двумя детьми, и терпела, терпела… Ничего не бойтесь, помощь может появиться из ниоткуда. Надо помнить всегда, что здоровье, твое и твоих детей, всегда на первом месте.

Например, моя внутренняя травма привела к тому, что я долгое время не доверяла парням. Со временем я поняла, что эта ситуация обернулась мне в помощь: теперь я сразу вижу людей, которые будут в семье тиранами. От таких я держусь подальше, хотя сейчас я уже девушка занятая. Мужчина, который проявляет свою силу в семье, для меня — не мужчина.

— Какой совет вы бы дали самой себе в детстве, если бы был шанс? Маленькой Люсе что бы сказали?

— Каждый раз, когда ты падаешь и твой мир рушится, не трать время на переживания, а иди дальше. Очень много, слишком много времени было потрачено на бессмысленные паузы и переживания. По крайней мере, теперь я стараюсь действовать именно так.

Справка «Известий»

Люся Чеботина — российская певица, автор песен. Родилась в Петропавловске-Камчатском 26 апреля 1997 года. В детстве профессионально увлекалась балетом и посещала занятия в музыкальной школе. Записывала кавер версии известных песен, публиковала их в интернете и так постепенно стала популярной. 11 октября 2019 года у Люси Чеботиной вышел первый альбом, «Безлимитная любовь». 29 октября 2021 года Чеботина выпустила второй альбом, The End. Ведущий сингл с альбома «Солнце Монако» возглавил многие чарты и принес девушке национальную известность. В декабре минувшего года Чеботина получила награду «Золотой граммофон» за свой хит «Солнце Монако».

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