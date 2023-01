Бежавшая невеста: Рита Ора идет под венец, Тейлор Свифт — на вечеринку

Тейлор Свифт принимает ванну, Рита Ора отправляется на свадьбу, а SHAMAN сбривает дреды. На прошедшей неделе звезды особенно часто радовали нас яркими клипами и запоминающимися образами. Но и без значимого альбомного релиза не обошлось. «Известия» выбрали лучшее.

Rita Ora — You Only Love Me

Рита Ора поделилась синглом из будущего альбома (ждем лонгплей в этом году!) и клипом, в котором сыграла невесту. Эффектный танцевальный трек с запоминающимся припевом и «качающим» битом при всех своих достоинствах, в общем-то, весьма обычный, пусть и имеет все шансы стать хитом. А вот видео куда оригинальнее. Яркие цветастые наряды подружек невесты, преувеличенная актерская игра и абсурдистские мизансцены создают странную, но по-своему притягательную атмосферу сюрреалистического сна. Кстати, буквально на секунду появляется Шэрон Стоун — и можно только поразиться, что суперзвезду притащили на съемки ради единственного кадра.

Что же касается свадебной темы, то не так давно Рита Ора в реальной жизни связала себя узами брака. Ее избранником стал режиссер и актер Тайка Вайтити, обладатель «Оскара», широкой публике известный в первую очередь по двум марвеловским фильмам про Тора и комедии «Кролик Джорджо». Видимо, кинематографические устремления Риты реализовались не без влияния супруга.

Uriah Heep — Chaos & Colour

Когда очередные рок-кумиры 1970-х выпускают новый альбом, поклонники традиционно разделяются на две категории: одни приветствуют релиз — «есть еще порох в пороховницах!», другие же сетуют, что с классическими записями полувековой давности это всё равно не сравнится. Кто прав — рассудит, видимо, лишь история. Но если артисты, которым уже далеко за 60, если не за 70, находят в себе силы создавать песни и это доставляет радость хотя бы части фан-базы, то почему бы и нет?

Видимо, именно так рассуждали Uriah Heep, публикуя первую пластинку за пять лет. Никаких новых горизонтов музыканты здесь не открывают, и если не знать, что запись сделана в XXI веке, можно решить, что это артефакт из прошлого — настолько здесь всё аутентично. Впрочем, главное, что слушать диск не скучно: Мик Бокс со товарищи расщедрились на целый ряд ярких мелодий и выразительных аранжировочных решений. Нас в первую очередь зацепила Age of Changes с выразительной органной партией, более чем семиминутная красивейшая баллада One Nation, One Sun, а также эпическая You’ll Never Be Alone с изящными фортепианными фигурациями. Вообще, ближе ко второй половине альбом набирает настоящую силу. И это лишний признак того, что музыкантам еще есть что сказать.

Taylor Swift — Lavender Haze

Тейлор Свифт продолжает раскручивать свой альбом Midnights, и без того имеющий успех у публики. За годы пандемии поклонники, видимо, так истосковались по бодрым поп-песням в исполнении любимицы (пару лет назад увлекшейся негромким инди-фолком), что простили новой пластинке и малое количество запоминающихся мелодий, и отсутствие каких-либо экспериментов, поисков. Ну а клипы призваны лишь укрепить нас во мнении, что Тейлор оставила свои прогулки по лесу в прошлом и вернулась к вечеринкам.

В Lavender Haze она танцует на тусовке, обнимается с бородатым молодым человеком, и пусть всё это, по сюжету, то ли ее фантазии во время бессонницы, то ли долгожданный сон (напомним, Midnights сочинен во время ночных бдений), у зрителя всё равно остается ощущение легкости и беззаботного веселья.

Перекрашенная в рыжий Тейлор здесь временами сильно смахивает на Николь Кидман, ну а сцена приема ванны, несомненно, взбудоражит фантазию фанатов (хотя формально ничего такого здесь нет). Но главная прелесть ролика — цветовая гамма, основанная, конечно, на лавандовом оттенке, и «волшебные» спецэффекты, подчас наивные, но оттого особенно трогательные.

SHAMAN «Исповедь»

Один из главных вопросов у зрителей, наблюдавших за стремительным восхождением Шамана на олимп шоу-бизнеса в прошлом году: когда этот артист, позиционирующий себя как голос русского народа, откажется от дредов в пользу более славянской прически? В принципе было понятно, что это лишь дело времени, но певец, видимо, ждал наиболее удобного момента, чтобы явить трансформацию своего имиджа самым ярким образом. А новый клип — чем не повод?

В ролике Шаман приходит к священнику в храм и, исповедуясь, вкладывает ему в руку ножницы, которыми тот срезает пресловутые дреды. В последних кадрах Ярослав Дронов предстает уже в обновленном виде, к которому теперь не может быть претензий даже у самых консервативных и национально ориентированных слушателей. Перформанс, не иначе! Минус в том, что всё это немного нарочито, лубочно — и само преображение, и общий антураж. Ну а песня при этом — фактически калька с «Встанем» (припев построен на почти идентичной гармонической последовательности). Но чего у Шамана не отнять, так это вокальных данных: как и в предыдущих хитах, его голос летит и штурмует заоблачные высоты.

Плейлист «Известий»

Нашу подборку мы начинаем с двух старых композиций — легендарной Easy Livin’ Uriah Heep (в альтернативной версии из сборника The Best of Uriah Heep, появившегося на наших стримингах только в этом году) и Big из прошлого мини-альбома Риты Ора. Напомним, в этом танцевальном хите ее соавторами выступили казахский диджей Иманбек и гуру EDM Дэвид Гетта. Следом прозвучит «Исповедь» Шамана, за ней — трек к 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, которое отмечали на прошлой неделе. Диана Анкудинова перепела его песню «Так случилось, мужчины ушли...». Завершают подборку новые лирико-медитативные композиции Земфиры и Алексея Айги. Земфира написала музыку к спектаклю Ренаты Литвиновой «Кактус» и в одном номере (его и предлагаем послушать) спела сама. А Айги выпустил альбом Week Off, балансирующий между кроссовером и джазом.