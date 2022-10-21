Вышел новый альбом Тейлор Свифт Midnights

Американская певица Тейлор Свифт 21 октября выпустила свой десятый по счету студийный альбом Midnights.

Пластинку из 13 треков она охарактеризовала как «историю о 13 бессонных ночах, разбросанных по всей моей жизни».

Артистка рассказала, что также сняла серию «музыкальных фильмов». Премьера первой части визуального альбома — видео на третий трек пластинки Anti-Hero — уже состоялась на канале Свифт в YouTube. При этом пользователям из России просмотр этого клипа на платформе недоступен.

Альбом должен ознаменовать официальное возвращение певицы к поп-музыке после более альтернативных и интроспективных Folklore и Evermore, передает «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что Свифт получила почетную докторскую степень в области изящных искусств Нью-Йоркского университета. Вручение диплома состоялась на стадионе Yankee Stadium в Нью-Йорке 18 мая.