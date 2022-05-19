Американская певица Тейлор Свифт стала доктором изящных искусств

Американская певица, 11-кратная обладательница «Грэмми» Тейлор Свифт получила почетную докторскую степень в области изящных искусств Нью-Йоркского университета. Вручение диплома состоялась на стадионе Yankee Stadium в Нью-Йорке 18 мая.

Артистка выступила с приветственной речью перед выпускниками.

«Я на 90% уверена, что я здесь потому, что у меня есть песня под названием «22», — пошутила Свифт, одетая в форменную мантию и шапочку учебного заведения.

Несмотря на то что певица не училась в колледже, так как уже в 15 лет начала профессиональную музыкальную карьеру, образование она все-таки получила. И об этом певица рассказала в своей 20-минутной речи.

«У меня никогда не было нормального опыта учебы в колледже как такового. Я ходила в государственную среднюю школу до 10-го класса, а затем заканчивала учебу, выполняя домашнюю работу на полу в терминалах аэропортов», — поделилась она.

При этом в Нью-Йоркском университете в этом году даже появился курс лекций, посвященный становлению Тейлор Свифт как поп-звезды. Читала его журналист Бриттани Спанос.

О том, что Тейлор Свифт выступит на церемонии, стало известно еще в марте. Эта информация вызвала ажиотаж среди поклонников. Некоторые даже пытались купить билеты на стадион.

В 2020 году Свифт возглавила топ самых продаваемых исполнителей по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI). Кроме того, по версии издания Billboard, американская певица считается женщиной десятилетия.