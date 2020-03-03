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Тейлор Свифт стала самым продаваемым исполнителем

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Фото: TASS/Imagespace
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Американская кантри-поп-певица Тейлор Свифт возглавила топ самых продаваемых исполнителей по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI). Об этом 2 марта писала Daily Mail.

По данным издания, Свифт лидирует в данном топ-листе второй год подряд. Первую награду она получила в 2014 году. В 2019 году она смогла повторить свой успех. За год Свифт удалось сделать более 3 млн эквивалентных продаж своих музыкальных альбомов, пишет REGNUM. По словам гендиректора IFPI Френсиса Мура, исполнительница не стоит на месте, а продолжает развиваться. Кроме того, у нее серьезная поддержка фан-сообщества.

На второй строчке оказался британский певец Эд Ширан, на третьей — американский рэпер Post Malone, отмечает телеканал «360».

При составлении списка учитывается успех артиста и на цифровых платформах, и в обороте аналоговых записей, уточняет «Газета.ру».

28 февраля сообщалось, что Тейлор Свифт предстала в образе мужчины в своем новом видеоклипе на песню The Man.

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