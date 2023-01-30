Президент Хорватии сравнил свою страну с цирковым пуделем ЕС

Евросоюз в лице главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля делает из Хорватии «циркового пуделя». Об этом 30 января заявил журналистам президент страны Зоран Миланович.

«В том, что из Хорватии делают циркового пуделя, участвует Боррель, до него в определенной мере участвовала [экс-глава дипломатии ЕС Федерика] Могерини и определенные хорватские СМИ», — подчеркнул Миланович.

Он отметил, что страну втаптывают в грязь и действуют прямо против хорватских интересов. Президент, в частности, напомнил о письме Борреля главе МИД Хорватии Гордану Грлич-Радману с отказом на участие хорватских военных в миротворческой миссии в Боснии и Герцеговине (БиГ).

По словам Милановича, для Загреба это чувствительный вопрос, так боснийские хорваты являются третьей государствообразующей нацией БиГ. Президент раскритиковал правительство и персонально Грлич-Радмана за бездействие в этой ситуации.

На прошлой неделе хорватский премьер Андрей Пленкович указал, что в Хорватии после перехода с национальной валюты куны на евро стоимость на товары и услуги излишне «округлилась», а это в свою очередь ведет к инфляции.

Хорватия перешла на евро с 1 января 2023 года в связи с вступлением в Шенгенское соглашение по визам и в еврозону.

В конце декабря 2022 года Миланович также отмечал, что руководство Евросоюза является «самым бездарным в истории», а Боррель должен быть отправлен в отставку.