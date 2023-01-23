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Премьер Хорватии указал на рост цен из-за перехода с куны на евро

Премьер Хорватии Пленкович предрек рост цен из-за перехода с куны на евро
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Dusko Jaramaz
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В Хорватии после перехода с национальной валюты куны на евро стоимость на товары и услуги излишне «округлилась», а это в свою очередь ведет к развитию инфляции, подчеркнул хорватский премьер Андрей Пленкович 23 января в ходе встречи с вице-президентом Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом.

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«В Хорватии часть хозяйствующих субъектов, подчеркиваю, часть, использовали переход на евро, чтобы излишне «округлить» цены. <...> Мы сообщили [ЕК] о мерах, которые предпринимаем для исправления этой ситуации, чтобы в контексте перехода с куны на евро не способствовали росту инфляции и не наносили ущерба потребителям», — высказался Пленкович.

За прошлый год инфляция в Хорватии достигла 13,1% — это довольно высокий показатель для республики. Об этом свидетельствуют данные Государственного управления статистики.

Хорватия перешла на евро с 1 января 2023 года в связи с вступлением в Шенгенское соглашение по визам и в еврозону, став 20-м членом еврозоны и 27-м членом Шенгенского региона. Евро — государственная валюта 20 из 27 стран Евросоюза (ЕС).

3 января хорватский портал Index написал о массовых жалобах хорватов на рост цен на продукты и услуги заведений общественного питания после перехода на евро. Большая часть возмущений связана в тем, что в магазинах и кафе имело место округление до целого числа евро или центов в большую сторону.

Замглавы Национального движения Польши и депутат сейма Кшиштоф Босак тогда заявил, что Хорватия, совершив переход на евро, лишилась основного атрибута суверенитета и возможности влиять на свой финансовый рынок. Он отметил, что правительство Хорватии отказалось от собственной валюты, приняло евро и тем самым поставило страну под власть Центрального банка Франкфурта-на-Майне.

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