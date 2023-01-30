Появились кадры третьего эпизода снятого по видеоигре сериала The Last of Us

В Сети появились кадры нового эпизода сериала, снятого по мотивам видеоигры The Last of Us («Одни из нас»). Третья серия по большей части посвящена истории героя по имени Билл, которого играет актер Ник Офферман.

Также авторы проекта поделились дополнительными материалами по мотивам эпизода — роликом о съемках и очередным выпуском тематического подкаста.

Сериал уже получил высокие оценки от критиков. Так, на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes его одобрило 97% профессиональных критиков и 95% зрителей.

Первая серия была была выпущена сервисом HBO Max 15 января. Известно, что к работе над сериалом HBO привлек сценариста Крейга Мэйзина, автора «Чернобыля».

Главные роли сыграли Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рэмси (Элли).

Об официальной премьере сериала в России пока никаких заявлений не поступало.