Стартовал первый сезон сериала по игре The Last of Us
Сервис HBO Max выпустил 15 января первую серию сериала «Последние из нас» по видеоигре The Last of Us.
Главные роли сыграли Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рэмси (Элли). Действие первого эпизода перенесено на 10 лет позже, чем было в оригинальной игре, вышедшей в 2013 году.
На данный момент подтвержден выпуск еще двух серий, которые выйдут 22 и 29 января.
«Последние из нас» получил высокие оценки от критиков. Так, на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes его одобрило 99% профессиональных критиков и 96% зрителей.
Ранее, 14 декабря, инсайдер ViewerAnon рассказал, что студия Naughty Dog ведет разработку видеоигры The Last of Us Part III, которая станет третьей частью в серии The Last of Us. По его словам, многопользовательская The Last of Us Factions будет выпущена в первую очередь.