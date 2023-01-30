Реклама
Прямой эфир
Спорт
Федерация тенниса Украины потребовала отстранить спортсменов из РФ и Белоруссии
Мир
Президент Хорватии сравнил свою страну с цирковым пуделем ЕС
Мир
Более 72 тыс. итальянцев выступили против обращения Зеленского на «Сан-Ремо»
Мир
Bloomberg указало на безрассудное желание Запада победить Россию
Мир
На Украине запланировали поднять тарифы ЖКХ после отопительного сезона
Мир
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Мир
В Британии указали на плачевное состояние армии
Происшествия
Схрон с боеприпасами и флаг Украины обнаружили на ферме в Мелитополе
Туризм
«Гранд сервис экспресс» возобновил продажи билетов на поезда между Крымом и Москвой
Мир
Посольство США назвало задачей Трейси поддержу диалога между Москвой и Вашингтоном
Мир
Фильм о жизни Мадонны отменили из-за недовольства певицы сценарием
Авто
Toyota выпустила в 2022 году почти 10,5 млн автомобилей

Суд в Москве арестовал пытавшуюся провезти в желудке кокаин девушку

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Солнцевский суд Москвы отравил под арест до 26 февраля россиянку Евгению Ч., пытавшуюся провезти в своем желудке почти полкило кокаина. Об этом сообщили 30 января «Известиям» в пресс-службе суда.

Доска подсчета: в МВД зафиксировали рост числа нарколабораторий
За год в России стало меньше автокраж, но увеличилось количество сообщений о ложном минировании

Девушка была задержана таможенниками в столичном аэропорту Внуково 25 января, куда она прилетела из Стамбула.

Проходя через так называемый зеленый коридор, таможенники заметили подозрительные свертки в ее желудке и отправили в хирургическое отделение одной из московских больниц. Впоследствии выяснилось, что россиянка провозила 90 запечатанных пакетов небольшой формы. Экспертиза показала, что это был кокаин общей массой более 440 г.

Известно, что в больнице обвиняемая находилась до 27 января, на следующий день она была доставлена в суд.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье ч. 3. ст. 229 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере»). Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

13 января росгвардейцы задержали в Новой Москве наркодилера. У 24-летнего молодого человека изъяли 175 пакетиков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это метадон и героин общей массой около 255 г.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023