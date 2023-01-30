Суд в Москве арестовал пытавшуюся провезти в желудке кокаин девушку

Солнцевский суд Москвы отравил под арест до 26 февраля россиянку Евгению Ч., пытавшуюся провезти в своем желудке почти полкило кокаина. Об этом сообщили 30 января «Известиям» в пресс-службе суда.

Девушка была задержана таможенниками в столичном аэропорту Внуково 25 января, куда она прилетела из Стамбула.

Проходя через так называемый зеленый коридор, таможенники заметили подозрительные свертки в ее желудке и отправили в хирургическое отделение одной из московских больниц. Впоследствии выяснилось, что россиянка провозила 90 запечатанных пакетов небольшой формы. Экспертиза показала, что это был кокаин общей массой более 440 г.

Известно, что в больнице обвиняемая находилась до 27 января, на следующий день она была доставлена в суд.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье ч. 3. ст. 229 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере»). Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

13 января росгвардейцы задержали в Новой Москве наркодилера. У 24-летнего молодого человека изъяли 175 пакетиков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это метадон и героин общей массой около 255 г.