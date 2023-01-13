Наркодилера со 175 дозами метадона и героина задержали в Новой Москве

Росгвардейцы 13 января в Новомосковском административном округе задержали уроженца одной из стран СНГ по подозрению в распространении крупной партии наркотиков.

Ночью, следуя по Жемчужной улице, росгвардейцы обратили внимание на одного из прохожих. Заметив сотрудников правоохранительных органов, мужчина попытался бежать, но был пойман.

Во время беседы 24-летний задержанный нервничал и признался, что в его карманах свертки с наркотическими средствами.

В результате у гражданина изъяли 175 пакетиков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это метадон и героин, общей массой около 255 г.

11 января ФСБ ликвидировала в Удмуртии крупную лабораторию по изготовлению мефедрона.