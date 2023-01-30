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Схрон с боеприпасами и флаг Украины обнаружили на ферме в Мелитополе

Схрон с боеприпасами и флаг Украины обнаружили на заброшенной ферме в Мелитополе
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Фото: ГУ МВД по Запорожской области
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Схрон с боеприпасами и флаг Украины обнаружили полицейские на территории заброшенной фермы в Мелитополе. Об этом 30 января говорится в Telegram-канале ГУ МВД по Запорожской области.

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Как уточняется, правоохранителям поступила оперативная информация о местонахождении схрона.

«При проверке информация подтвердилась. На территории фермы в отдаленном строении оперативники обнаружили: 10 противотанковых мин; две ручные гранаты с запалами; две тротиловые шашки общей массой 400 г и флаг Украины», —отметили полицейские.

Обнаруженное отправили на экспертизу, устанавливаются лица, причастные к организации схрона.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.222 УК России («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов»). Санкции по ней предусматривают до трех лет лишения свободы.

Ранее, 27 января, в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР) обнаружили тайник украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с оружием и взрывчаткой. В тайнике нашли 10 ручных гранат, гранатомет, автомат АКС-74, гранату Ф-1 и гранату ВОГ-25.

23 января сотрудники службы безопасности ЛНР обнаружили на освобожденной территории схрон, в котором находились пять танковых снарядов калибра 125 мм, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U общим весом 306 кг.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Херсонская, Запорожская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав РФ по итогам референдумов.

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