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В ЛНР обнаружили тайник украинской ДРГ с оружием и взрывчаткой

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Фото: МВД ЛНР
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Тайник украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с оружием и взрывчаткой найден в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в пятницу, 27 января, сообщает пресс-служба МВД республики.

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В тайнике было найдено 10 ручных гранат, гранатомет, автомат АКС-74, граната Ф-1 и граната ВОГ-25. Также силовики обнаружили в схроне два электродетонатора и 3 тыс. патронов.

«Способ закладки тайника и его наполнение свидетельствуют о том, что схрон предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп противника», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным фактам проводится проверка.

23 января сотрудники службы безопасности ЛНР обнаружили на освобожденной территории схрон, в котором находились пять танковых снарядов калибра 125 мм, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U общим весом 306 кг.

В тот же день на юго-востоке Херсонской области был обнаружен самый крупный с декабря 2022 года схрон с оружием. Он был спрятан на частном участке в Чкаловском районе. В тайнике обнаружили 89 снарядов для реактивной установки «Град» и четыре ящика детонаторов.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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