Сотрудники службы безопасности Луганской Народной Республики (ЛНР) обнаружили более 300 кг взрывоопасных предметов в тайнике на освобожденной территории. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах.

По его словам, схрон располагался в одном из сельских домов в Кременском районе. Внутри оперативники нашли пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U общим весом 306 кг.

«В ходе следственных мероприятий было установлено, что обнаруженные боеприпасы и взрывчатку хранил гражданин Украины, который на момент начала СВО служил в одном из подразделений ВСУ, дислоцирующихся в окрестностях населенном пункте Кудряшовка», — уточнил собеседник агентства.

Ранее, 20 января, Росгвардейцы вскрыли два схрона ВСУ в Троицком районе ЛНР. Информацию о тайниках бойцы получили от местного жителя, который наткнулся на подозрительный деревянный щит в лесопосадке. В общей были изъяты и ликвидированы около 250 единиц оружия и боеприпасов.

Накануне сотрудниками министерства государственной безопасности ЛНР был найден тайник со взрывным устройством. Конструкцию из шести 120-миллиметровых мин общим весом около 20 кг в тротиловом эквиваленте уничтожили на месте. Также был организован поиск лиц, причастных к подготовке диверсионно-террористических актов на территории республики.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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