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В ЛНР обнаружили схрон со взрывным устройством

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Фото: соцсети
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудниками министерства государственной безопасности (МГБ) был найден тайник со взрывным устройством. Об этом сообщил в четверг, 19 января, в своем Telegram-канале офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

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«Сотрудниками МГБ ЛНР в одном из населенных пунктов Республики обнаружен тайник с самодельным взрывным устройством (СВУ), установленным в не извлекаемое положение», — написал он.

По его словам, СВУ, состоящее из шести 120-миллиметровых мин, общим весом около 20 кг в тротиловом эквиваленте, было уничтожено саперами на месте.

Марочко также отметил, что способ изготовления и установки взрывного устройства говорит о том, что оно было сделано специалистами по минно-взрывному делу.

Он добавил, что сотрудники МГБ уже ведут поиск лиц, причастных к оборудованию тайника и подготовке диверсионно-террористических актов на территории республики.

Ранее, 31 декабря 2022 года, недалеко от Луганска российские спецслужбы обнаружили схрон украинских диверсантов, в котором находились противотанковая управляемая ракета, гранатометы РПГ и более 100 тыс. патронов разного калибра. В тайнике также находились крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат РГД и Ф-1.

До этого, 24 декабря, спецслужбы задержали в ЛНР бывшего боевика группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), планировавшего теракты на территории региона. При задержании у него нашли взрывчатку, в составе которой находились металлические поражающие элементы, средства дистанционного инициирования. Специалисты-взрывотехники уничтожили устройство на месте, добавил собеседник агентства.

Днем ранее российские спецслужбы обнаружили два схрона диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые планировали теракты на территории ЛНР. Так, в разрушенном здании местной школы обнаружили 10 мин калибра 82 мм и 24 125-миллиметровых осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда. Все найденные боеприпасы были уничтожены на месте. Отмечалось, что теракты планировалось осуществить в период новогодних праздников.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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