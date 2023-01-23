Крупный схрон с оружием обнаружен в Херсонской области

На юго-востоке Херсонской области был обнаружен самый крупный с декабря 2022 года схрон с оружием. Об этом 23 января сообщил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Оружие было спрятано на частном участке в Чкаловском районе. В тайнике находились гранаты, запалы к ним, автомат АКС-74, пулеметные ленты и патроны разного калибра.

Ранее в этот же день сотрудники службы безопасности Луганской Народной Республики (ЛНР) обнаружили на освобожденной территории схрон, в котором находились пять танковых снарядов калибра 125 мм, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U общим весом 306 кг.

20 января росгвардейцы сообщили об обнаружении двух тайников с украинскими боеприпасами в Троицком районе ЛНР. Наводку на них дал местный житель, который наткнулся на подозрительный деревянный щит в лесопосадке.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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