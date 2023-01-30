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Лавров заявил об обсуждении возобновления прямых рейсов в Пакистан
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Лавров заявил об обсуждении возобновления прямых рейсов в Пакистан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Россия и Пакистан обсуждают возобновление прямых авиарейсов между странами. Об этом 30 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Да, такая возможность обсуждается между соответствующими авиационными властями России и Пакистана. Здесь, как вы сами понимаете, немаловажное значение имеет коммерческая составляющая. Эти вопросы находятся на рассмотрении», — сказал он на пресс-конференции с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.

Взлет тронулся: РФ готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром
Тем не менее дипломатического признания за этим не последует

Ранее, 25 января, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров допустил, что к июлю 2023 года РФ и ЮАР запустят прямые авиарейсы. По его словам, этот шаг разрушит пропагандистские стереотипы и стимулирует изучение русского языка.

Днем ранее посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука заявил, что обсуждение организации прямых рейсов из России в Кейптаун уже состоялось. Заниматься авиаперевозками может компания Nordwind. В перспективе вслед за пассажирским может быть открыто грузовое авиасообщение.

18 января Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем. Он также отметил, что «способность Грузии противостоять открытому давлению Запада заслуживает уважения».

До этого, 23 декабря, кенийский посол в Москве Бенсон Огуту рассказал, что Кения и Россия работают по вопросу установления регулярного прямого авиасообщения между странами для поддержания сотрудничества. Он уточнил, что стороны уже достигли консенсуса по вопросу запуска чартерных рейсов.

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