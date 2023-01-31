 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg сообщил о планах Германии сократить закупки СПГ у России
Мир
Трое сирийских военных ранены при обстрелах в Латакии
Мир
Макрон предостерег Украину от ударов из западного оружия по России
Мир
В МИД России уличили Запад в манипулировании группой ОЗХО в Сирии
Мир
СМИ спрогнозировали поражение Украины в течение полугода
Мир
Число погибших при взрыве в мечети в Пешаваре возросло до 59
Мир
СМИ сообщили о подготовке США к конфликтам с Россией и КНР в Арктике
Мир
Экс-генпрокурор Украины призвал к максимальной мобилизации
Мир
Макрон допустил поставки военных самолетов Украине
Общество
В Минэнерго заявили о достаточном объеме мощностей для снабжения новых регионов
Мир
На Украине предложили объявить импичмент Зеленскому
Армия
Советник Пушилина допустил возможное окружение Артемовска через несколько дней
/

Срок изобилия: цены на ноутбуки в России снизились до 30%

В чем причина и какие бренды сегодня предлагают ритейлеры
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на ноутбуки в России упали на 15–30% с осени прошлого года, причина — в затоваривании рынка, рассказали «Известиям» в отрасли. После недавнего дефицита лэптопы начали активно завозить производители из КНР, а к концу 2022-го заработал параллельный импорт. Конкуренция усиливается на фоне снижения спроса, особенно обострилась ценовая война в сегменте игровых компьютеров.

Возвращение лэптопа

Дефицит ноутбуков в России к началу этого года не просто преодолен — на рынке возник переизбыток этих гаджетов, рассказал «Известиям» сотрудник одного из вендоров. Налаживание, хотя и небыстрое, параллельного импорта устройств известных брендов и активная экспансия производителей из КНР привели к тому, что предложение на лэптопы в России превысило спрос. В результате цены на многие модели и бренды начали снижаться, отметил собеседник «Известий». Он, в частности, упомянул такие компании, как Huawei и MSI.

Срок изобилия
женщина покупает ноутбук
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Выборочная проверка в «Яндексе» действительно показала снижение стоимости на часть моделей этих марок. Так, некоторые ноутбуки из семейства MSI PLUS c начала октября 2022 года по конец января подешевели примерно на 24% — их средняя цена составляет чуть менее 104 тыс. рублей. Лэптоп Huawei MateBook B3-520 — на 30% (около 60 тыс. рублей). Стоимость одной из моделей Huawei серии D15 c начала декабря прошлого года снизилась в среднем на 15%. Правда, подешевели не все устройства этих и других брендов: цены на какие-то модели уменьшились лишь на несколько тысяч рублей, а на отдельные даже выросли.

Lenovo под луной: ноутбуки ушедших брендов снова появились в РФ
Какие марки расширили ассортимент ритейлеров

«Известия» направили запросы в Huawei. Связаться с пресс-службой MSI (в России ее представляет ООО «ЭмЭсАй Компьютер») не удалось.

Большую часть прошлого года рынок ноутбуков скорее испытывал дефицит, но уже к концу года ситуация изменилась. Можно сказать, что сейчас мы наблюдаем переизбыток, а перелом в ситуации наступил в ноябре–декабре 2022 года, — подтверждает руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Роман Овсиенко. — Наибольшие пертурбации рынок испытывает в сегменте игровых моделей.

По его словам, во второй половине 2022-го наблюдался резкий рост доли MSI в этом сегменте. В результате возник не просто серьезный переизбыток, которого никто не ожидал, но и начались ценовые войны, когда стоимость некоторых игровых моделей снижалась на 30% в моменте, утверждает Роман Овсиенко.

— Точно можно сказать, что в первом полугодии в игровом сегменте будет наблюдаться переизбыток, — утверждает он.

Срок изобилия
играет в видеоигры на ноутбуке
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Björn Kietzmann
ПК все дома: российский рынок ноутбуков вновь начал расти
Как изменились предпочтения покупателей после весеннего падения продаж

Дефицит в этом сегменте не удавалось преодолеть с весны 2022 года, рассказывали «Известиям» участники рынка. Из-за прекращения поставок ведущих мировых производителей во II квартале (первом полном после прекращения ввоза) в РФ было реализовано 528 тыс. ПК (лэптопов и десктопов) на 33 млрд рублей, подсчитали для «Известий» в одном из ритейлеров. Там уточнили: это на 40% и 45% соответственно меньше, чем в I квартале.

Практически до конца года продавцы не могли наладить более-менее регулярные поставки в РФ лэптопов по параллельному импорту, в отличие, например, от смартфонов (исключение — MacBook Air). Участники рынка объясняли это тем, что ввоз портативных ПК рискован из-за непредсказуемой конъюнктуры спроса: курсы валют меняются скачкообразно, цены тоже и неизвестно, какие модели будут продаваться, а какие останутся невостребованными, объясняли они.

Но в ноябре–декабре ситуация кардинально изменилась — параллельные поставки ведущих мировых брендов все-таки удалось наладить, сообщали «Известиям» источники на компьютерном рынке. Были урегулированы все необходимые вопросы, заключены контракты с теми вендорами, кто остался или пришел в Россию, отмечает Роман Овсиенко.

Приключения электроники: на рынок РФ выходит производитель ноутбуков из КНР
Чем это хорошо для отечественных ритейлеров и их покупателей

Больше, чем было

Сейчас покупателям в «М.Видео» и «Эльдорадо» доступно порядка 700 наименований ноутбуков различных брендов, что примерно на треть больше средних показателей прошлого года, отметили в пресс-службе объединенного ритейлера.

— Товарные запасы регулярно пополняются, чтобы покупатели могли иметь доступ к разноплановому ассортименту как новых или ранее менее популярных брендов, так и уже известных производителей, — отметил его представитель.

В декабре с приходом больших поставок от китайских брендов произошел переломный момент и ситуация быстро выровнялась, что также позитивно сказывается на стоимости устройств, рассказал «Известиям» руководитель группы закупок компьютеров и ноутбуков «Ситилинка» Алексей Дашкевич.

Срок изобилия
Ноутбуки в магазине
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

При этом спрос на лэптопы также возрастает. В течение января мы наблюдаем увеличение запросов и прирост продаж на 5–10% от недели к неделе, — добавляет он.

Предложение из правил: Xiaomi может начать поставки ноутбуков в РФ
Заинтересуют ли лэптопы китайской корпорации российских пользователей

Существенные объемы товара на рынок начали поступать осенью, во многом благодаря перестроенным логистическим цепочкам и появлению новых брендов — достаточное наличие ноутбуков отмечается от компаний MSI, Huawei и Lenovo, сказали в МТС.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в 2022 году в России было около 3,1 млн лэптопов. В конце февраля и первой половине марта активность на рынке сменилась снижением спроса во II квартале, однако с середины лета начался восходящий тренд. Так, в III квартале продажи увеличились более чем на четверть ко II кварталу.

А в IV квартале в период распродаж и в преддверии Нового года объем рынка составил около 1 млн штук, что сопоставимо с пиковым январем–мартом, — рассказывает представитель ритейлера.

В целом по стране с осени 2022-го по конец января снижение цен на ноутбуки составило около 25%, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. С одной стороны, уже работавшие в России китайские бренды стали активнее продвигать свои лэптопы. С другой, на рынок устремились новые вендоры из КНР. Предложение и уровень конкуренции значительно выросли, падение цен на многие модели на 30% вполне вероятно, отмечает он. При этом наполнению товарного ряда способствовало налаживание параллельного импорта в конце прошлого года.

Срок изобилия
ноутбуки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Бит продаж: в розничных сетях появятся новейшие ноутбуки Apple
Сколько просят за «премьерные» MacBook

Затоваривание рынка связано и с низким спросом на ноутбуки. В январе по сравнению с декабрем он всегда уменьшается в связи с окончанием новогодних продаж. Кроме того, многие пользователи уже купили ноутбуки для удаленной работы и учебы во время пандемии, кто-то поддался ажиотажному спросу в I квартале 2022 года, поэтому покупки новых компьютеров им неактуальны, — рассуждает Эльдар Муртазин.

Цены на лэптопы падают из-за усиления конкуренции: китайской продукции становится всё больше, а параллельный импорт крупных мировых брендов усугубляет ситуацию, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Кроме того, спрос на ноутбуки сейчас низок: покупатели стали экономить, а новый компьютер — вещь далеко не первой необходимости, заключает он.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023