Срок изобилия: цены на ноутбуки в России снизились до 30%

Цены на ноутбуки в России упали на 15–30% с осени прошлого года, причина — в затоваривании рынка, рассказали «Известиям» в отрасли. После недавнего дефицита лэптопы начали активно завозить производители из КНР, а к концу 2022-го заработал параллельный импорт. Конкуренция усиливается на фоне снижения спроса, особенно обострилась ценовая война в сегменте игровых компьютеров.

Возвращение лэптопа

Дефицит ноутбуков в России к началу этого года не просто преодолен — на рынке возник переизбыток этих гаджетов, рассказал «Известиям» сотрудник одного из вендоров. Налаживание, хотя и небыстрое, параллельного импорта устройств известных брендов и активная экспансия производителей из КНР привели к тому, что предложение на лэптопы в России превысило спрос. В результате цены на многие модели и бренды начали снижаться, отметил собеседник «Известий». Он, в частности, упомянул такие компании, как Huawei и MSI.

Срок изобилия Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Выборочная проверка в «Яндексе» действительно показала снижение стоимости на часть моделей этих марок. Так, некоторые ноутбуки из семейства MSI PLUS c начала октября 2022 года по конец января подешевели примерно на 24% — их средняя цена составляет чуть менее 104 тыс. рублей. Лэптоп Huawei MateBook B3-520 — на 30% (около 60 тыс. рублей). Стоимость одной из моделей Huawei серии D15 c начала декабря прошлого года снизилась в среднем на 15%. Правда, подешевели не все устройства этих и других брендов: цены на какие-то модели уменьшились лишь на несколько тысяч рублей, а на отдельные даже выросли.

«Известия» направили запросы в Huawei. Связаться с пресс-службой MSI (в России ее представляет ООО «ЭмЭсАй Компьютер») не удалось.

— Большую часть прошлого года рынок ноутбуков скорее испытывал дефицит, но уже к концу года ситуация изменилась. Можно сказать, что сейчас мы наблюдаем переизбыток, а перелом в ситуации наступил в ноябре–декабре 2022 года , — подтверждает руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Роман Овсиенко. — Наибольшие пертурбации рынок испытывает в сегменте игровых моделей.

По его словам, во второй половине 2022-го наблюдался резкий рост доли MSI в этом сегменте. В результате возник не просто серьезный переизбыток, которого никто не ожидал, но и начались ценовые войны, когда стоимость некоторых игровых моделей снижалась на 30% в моменте, утверждает Роман Овсиенко.

— Точно можно сказать, что в первом полугодии в игровом сегменте будет наблюдаться переизбыток, — утверждает он.

Срок изобилия Фото: Global Look Press/imageBROKER/Björn Kietzmann

Дефицит в этом сегменте не удавалось преодолеть с весны 2022 года, рассказывали «Известиям» участники рынка. Из-за прекращения поставок ведущих мировых производителей во II квартале (первом полном после прекращения ввоза) в РФ было реализовано 528 тыс. ПК (лэптопов и десктопов) на 33 млрд рублей, подсчитали для «Известий» в одном из ритейлеров. Там уточнили: это на 40% и 45% соответственно меньше, чем в I квартале.

Практически до конца года продавцы не могли наладить более-менее регулярные поставки в РФ лэптопов по параллельному импорту, в отличие, например, от смартфонов (исключение — MacBook Air). Участники рынка объясняли это тем, что ввоз портативных ПК рискован из-за непредсказуемой конъюнктуры спроса: курсы валют меняются скачкообразно, цены тоже и неизвестно, какие модели будут продаваться, а какие останутся невостребованными, объясняли они.

Но в ноябре–декабре ситуация кардинально изменилась — параллельные поставки ведущих мировых брендов все-таки удалось наладить, сообщали «Известиям» источники на компьютерном рынке. Были урегулированы все необходимые вопросы, заключены контракты с теми вендорами, кто остался или пришел в Россию , отмечает Роман Овсиенко.

Больше, чем было

Сейчас покупателям в «М.Видео» и «Эльдорадо» доступно порядка 700 наименований ноутбуков различных брендов, что примерно на треть больше средних показателей прошлого года , отметили в пресс-службе объединенного ритейлера.

— Товарные запасы регулярно пополняются, чтобы покупатели могли иметь доступ к разноплановому ассортименту как новых или ранее менее популярных брендов, так и уже известных производителей, — отметил его представитель.

В декабре с приходом больших поставок от китайских брендов произошел переломный момент и ситуация быстро выровнялась, что также позитивно сказывается на стоимости устройств , рассказал «Известиям» руководитель группы закупок компьютеров и ноутбуков «Ситилинка» Алексей Дашкевич.

Срок изобилия Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

— При этом спрос на лэптопы также возрастает. В течение января мы наблюдаем увеличение запросов и прирост продаж на 5–10% от недели к неделе , — добавляет он.

Существенные объемы товара на рынок начали поступать осенью, во многом благодаря перестроенным логистическим цепочкам и появлению новых брендов — достаточное наличие ноутбуков отмечается от компаний MSI, Huawei и Lenovo, сказали в МТС.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в 2022 году в России было около 3,1 млн лэптопов. В конце февраля и первой половине марта активность на рынке сменилась снижением спроса во II квартале, однако с середины лета начался восходящий тренд. Так, в III квартале продажи увеличились более чем на четверть ко II кварталу.

— А в IV квартале в период распродаж и в преддверии Нового года объем рынка составил около 1 млн штук, что сопоставимо с пиковым январем–мартом , — рассказывает представитель ритейлера.

В целом по стране с осени 2022-го по конец января снижение цен на ноутбуки составило около 25% , считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. С одной стороны, уже работавшие в России китайские бренды стали активнее продвигать свои лэптопы. С другой, на рынок устремились новые вендоры из КНР. Предложение и уровень конкуренции значительно выросли, падение цен на многие модели на 30% вполне вероятно, отмечает он. При этом наполнению товарного ряда способствовало налаживание параллельного импорта в конце прошлого года.

Срок изобилия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Затоваривание рынка связано и с низким спросом на ноутбуки. В январе по сравнению с декабрем он всегда уменьшается в связи с окончанием новогодних продаж. Кроме того, многие пользователи уже купили ноутбуки для удаленной работы и учебы во время пандемии , кто-то поддался ажиотажному спросу в I квартале 2022 года, поэтому покупки новых компьютеров им неактуальны, — рассуждает Эльдар Муртазин.