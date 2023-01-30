Эксперт оценил стратегию развития «Аэрофлота» до 2030 года
Стратегия развития авиагруппы «Аэрофлот» до 2030 года умеренно консервативная, считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Об этом он рассказал «Известиям» 30 января.
Ранее сообщалось, что группа к 2030 году может списать 188 самолетов из-за потенциальных проблем с их обслуживанием, а также рассчитывает получить 339 новых лайнеров отечественного производства. Самолеты из первых поставок будут распределены между «Аэрофлотом» и «Россией».
«Мы можем констатировать, что группа не стремится к монополизации российского рынка; что она реагирует на изменение структуры российского рынка авиаперевозок и продолжает региональную экспансию; что она продолжит развивать неавиационную деятельность. Наконец, в области производственной деятельности запланировано повсеместное импортозамещение», — отметил он.
Пантелеев подчеркнул, что вопрос о том, кто станет драйвером развития группы остается открытым. «Победа» представила уникальный для РФ продукт, за счет чего продемонстрировала потенциал роста, в то время как «Россия» находится в гуще конкурентов, объяснил он.
«Но реализовать потенциал можно только при наличии провозных емкостей. Если их основным получателем будет «Россия», то нельзя исключать, что она в какой-то момент станет наращивать пассажиропоток быстрее коллег по группе», — сказал он, напомнив, что при этом бизнес-модель «Победы» имеет наибольший потенциал с точки зрения роста объемных показателей.
Говоря о характеристиках «Аэрофлота» в части обеспеченности провозными емкостями, он отметил парк. По его словам, большой парк при наиболее негативном развитии событий «не сможет «растаять» быстро», и наличие резервов — стратегическое преимущество.
Пантелеев также подчеркнул, что у группы есть весомые компетенции в части поддержания летной годности. Квалифицированные специалисты, собственные ангары, оборудование, оснастка, склады запчастей — залог поддержания летной годности флота, добавил он.
«Если «Аэрофлот» сможет эффективно поддерживать в эксплуатации флот иномарок и в то же время быстрее других перевозчиков станет обновлять парк за счет воздушных судов отечественного производства, удержаться на отметке половины внутреннего рынка ему будет сложно: есть все шансы увеличить свою долю сверх этой меры. Впрочем, мы понимаем, что разменять количество пассажиров на доходную ставку — задача несложная», — отметил он.
По словам Пантелеева, перед авиагруппой стоят две сверхцели: первая — обеспечить устойчивость в условиях санкций, вторая — не снизить уровень безопасности полетов.
«Аэрофлот» по мере реализации проектов в области импортозамещения прикроет все возможные технологические ахиллесовы пяты», — заключил он.
Ранее, 11 января, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что поставка 63 отечественных самолетов «Аэрофлоту» запланирована на 2023–2025 годы. В их числе SSJ New, МС-21 и Ту-214.