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Эксперт оценил стратегию развития «Аэрофлота» до 2030 года

Эксперт Пантелеев: «Аэрофлот» реагирует на изменение структуры рынка авиаперевозок РФ и продолжает региональную экспансию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Стратегия развития авиагруппы «Аэрофлот» до 2030 года умеренно консервативная, считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Об этом он рассказал «Известиям» 30 января.

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Ранее сообщалось, что группа к 2030 году может списать 188 самолетов из-за потенциальных проблем с их обслуживанием, а также рассчитывает получить 339 новых лайнеров отечественного производства. Самолеты из первых поставок будут распределены между «Аэрофлотом» и «Россией».

«Мы можем констатировать, что группа не стремится к монополизации российского рынка; что она реагирует на изменение структуры российского рынка авиаперевозок и продолжает региональную экспансию; что она продолжит развивать неавиационную деятельность. Наконец, в области производственной деятельности запланировано повсеместное импортозамещение», — отметил он.

Пантелеев подчеркнул, что вопрос о том, кто станет драйвером развития группы остается открытым. «Победа» представила уникальный для РФ продукт, за счет чего продемонстрировала потенциал роста, в то время как «Россия» находится в гуще конкурентов, объяснил он.

«Но реализовать потенциал можно только при наличии провозных емкостей. Если их основным получателем будет «Россия», то нельзя исключать, что она в какой-то момент станет наращивать пассажиропоток быстрее коллег по группе», — сказал он, напомнив, что при этом бизнес-модель «Победы» имеет наибольший потенциал с точки зрения роста объемных показателей.

Говоря о характеристиках «Аэрофлота» в части обеспеченности провозными емкостями, он отметил парк. По его словам, большой парк при наиболее негативном развитии событий «не сможет «растаять» быстро», и наличие резервов — стратегическое преимущество.

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Пантелеев также подчеркнул, что у группы есть весомые компетенции в части поддержания летной годности. Квалифицированные специалисты, собственные ангары, оборудование, оснастка, склады запчастей — залог поддержания летной годности флота, добавил он.

«Если «Аэрофлот» сможет эффективно поддерживать в эксплуатации флот иномарок и в то же время быстрее других перевозчиков станет обновлять парк за счет воздушных судов отечественного производства, удержаться на отметке половины внутреннего рынка ему будет сложно: есть все шансы увеличить свою долю сверх этой меры. Впрочем, мы понимаем, что разменять количество пассажиров на доходную ставку — задача несложная», — отметил он.

По словам Пантелеева, перед авиагруппой стоят две сверхцели: первая — обеспечить устойчивость в условиях санкций, вторая — не снизить уровень безопасности полетов.

«Аэрофлот» по мере реализации проектов в области импортозамещения прикроет все возможные технологические ахиллесовы пяты», — заключил он.

Ранее, 11 января, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что поставка 63 отечественных самолетов «Аэрофлоту» запланирована на 2023–2025 годы. В их числе SSJ New, МС-21 и Ту-214.

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