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Общество
Гендиректор «Аэрофлота» рассказал о расширении парка российских самолетов

Гендиректор «Аэрофлота» рассказал о расширении парка российских самолетов

Александровский: к 2030 году 70% парка «Аэрофлота» будет состоять из российских самолетов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский рассказал о планах расширить парк российских самолетов. Согласно новой стратегии, к 2030 году авиапарк компании будет на 70% состоять из российских самолетов, заявил гендиректор журналистам 30 января.

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«К 2030 году планируем ввод в эксплуатацию 339 отечественных воздушных судов и развитие компетенций по поддержанию летной годности. Соотношение иностранных и отечественных самолетов в парке группы будет 30% на 70% соответственно», — сказал Александровский.

Гендиректор «Аэрофлота» предупредил, что в процессе цифры могут быть изменены, однако пока что ожидается, что всего численность парка в конце 2030 года составит около 500 самолетов.

Он также отметил, что самолеты российского производства из первых поставок будут распределены между «Аэрофлотом» и «Россией». Первые два самолета — SSJ New — по графику планируются к поставке в декабре 2023-го, а первый импортозамещенный МС-21 планируется к поставке в IV квартале 2024 года.

В конце декабря глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал начало серийного производства самолета МС-21 с 2025 года. Он добавил, что сейчас оперативно принимаются решения для обеспечения окончания испытаний самолета к 2024 году.

Накануне сообщалось, что МС-21 с российскими двигателями и композитным крылом, а также беспилотный вертолет БАС-200 получили одобрение Росавиации. Церемония вручения одобрительных сертификатов прошла в присутствии Мантурова.

В ноябре первый самолет МС-21, принадлежащий корпорации «Иркут», получил ливрею авиакомпании «Россия». Отмечается, что лайнер покрашен в Ульяновске с использованием краски российского производства.

Ранее, 24 июня, редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров в беседе с «Известиями» рассказал, что самолет МС-21 впитал в себя последние достижения науки и техники. По его словам, самолет МС-21 современнее, технологичнее, комфортнее и экономичнее, чем Boeing и Airbus.

МС-21 относится к семейству российских пассажирских самолетов нового поколения. Их будут выпускать в нескольких модификациях — от 150 до 211 мест. Затем они поступят в парк «Аэрофлота».

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