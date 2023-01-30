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СМИ узнали о проблемах с поставками у крупнейшей в ЕС фармацевтической компании

Politico: фармкомпания Sandoz заявила о напряженной ситуации с поставками на рынке лекарств в Европе
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Фото: Global Look Press/XinHua/Kalizhan Ospanov
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Один из крупнейших производителей на европейском рынке лекарств компания Sandoz сообщила о напряженной ситуации с поставками в фармацевтической отрасли стран Европы. Об этом написало издание Politico в воскресенье, 29 января.

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Авторы материала отмечают, что проблемы в фармацевтических компаниях, начавшиеся еще во время пандемии коронавируса, сейчас осложняется инфляцией и серьезным энергетическим кризисом, влияя на поставки.

Как указал представитель компании Sandoz, к концу прошлого года сложилась особенно напряженная ситуация с поставками.

«На дела в фармотрасли также оказывает влияние нехватка сырья и ограничение производственных мощностей. Компания в настоящее время может удовлетворить спрос, но сталкивается с трудностями», — приводит издание слова представителя Sandoz.

В материале сообщается, что с конца 2022 года многие страны Европейского союза (ЕС) сообщают о серьезных проблемах с поставками некоторых важных лекарств.

Так, пишут авторы, бельгийские власти сообщают о нехватке почти 300 наименований лекарств. В Германии это число составляет 408, а в Австрии более 600 наименований препаратов сейчас нельзя купить в аптеках. Список Италии еще длиннее — в него включено более 3000 лекарств.

«Антибиотики, особенно амоксициллин, который используется для лечения респираторных инфекций, в дефиците. Других классов лекарств, в том числе сиропа от кашля, детского парацетамола и лекарств от кровяного давления, также мало», — сообщается в статье.

Ранее, 17 января, министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи заявил, что в стране существует проблема дефицита лекарств и ответственность за это лежит на СМИ. По словам Скиллачи, из-за того, что местные СМИ распространяют «тревожную информацию» об отсутствии некоторых лекарств, возникает «эффект рикошета» — когда пациенты начинают массово закупать лекарства впрок, что приводит к проблемам с обеспечением аптек и лечебных учреждений необходимыми препаратами.

До этого, 10 января, австралийские фармацевты сообщили об острой нехватке антибиотиков от пневмонии и фарингита, который возник из-за нарушения графика поставок из-за рубежа.

О дефиците лекарств в середине декабря также сообщали власти Германии. В частности, речь шла о лекарствах и жаропонижающих средствах для детей, а также антибиотиках для взрослых и лекарствах от рака.

Проблемы в экономике, сопровождающиеся энергокризисом и ростом инфляции усилились в западных странах после введения ими антироссийских санкций на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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