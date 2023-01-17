В Италии возложили ответственность за дефицит лекарств на СМИ

В Италии действительно существует проблема дефицита лекарств, однако ответственность за это лежит на СМИ. Об этом заявил министр здравоохранения страны Орацио Скиллачи, его слова 17 января приводит издание RaiNews.

По словам Скиллачи, из-за того, что местные СМИ распространяют «тревожную информацию» об отсутствии некоторых лекарств, возникает «эффект рикошета» — когда пациенты начинают массово закупать лекарства впрок, что приводит к проблемам с обеспечением аптек и лечебных учреждений необходимыми препаратами.

При этом он отметил, что жители Италии могут быть спокойны и запасаться лекарствами не нужно. По его словам, у страны есть все инструменты, чтобы контролировать ситуацию.

Он также напомнил, что на прошлой неделе по его инициативе был создан постоянный рабочий орган для мониторинга ситуации и выявления реально недостающих фармпрепаратов, чтобы удовлетворить потребности граждан.

Ранее Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) обнародовало список дефицитных в Италии фармпрепаратов, в который вошли 3197 лекарств. Однако, по словам Скиллачи, значительную часть из них можно без проблем заменить дженериками.

При этом он отметил, что только около 300 лекарств не имеют эквивалентов и импортируются по запросу медучреждений. Реальный дефицит существует менее чем для 30 препаратов.

Проблемы с лекарствами наблюдаются не только в Италии. Так, 10 января австралийские фармацевты сообщили об острой нехватке антибиотиков от пневмонии и фарингита, который возник из-за нарушения графика поставок из-за рубежа.

О дефиците лекарств в середине декабря также сообщали власти Германии. В частности, речь шла о лекарствах и жаропонижающих средствах для детей, а также антибиотиках для взрослых и лекарствах от рака.