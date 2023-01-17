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В Италии возложили ответственность за дефицит лекарств на СМИ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Matteo Nardone
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В Италии действительно существует проблема дефицита лекарств, однако ответственность за это лежит на СМИ. Об этом заявил министр здравоохранения страны Орацио Скиллачи, его слова 17 января приводит издание RaiNews.

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По словам Скиллачи, из-за того, что местные СМИ распространяют «тревожную информацию» об отсутствии некоторых лекарств, возникает «эффект рикошета» — когда пациенты начинают массово закупать лекарства впрок, что приводит к проблемам с обеспечением аптек и лечебных учреждений необходимыми препаратами.

При этом он отметил, что жители Италии могут быть спокойны и запасаться лекарствами не нужно. По его словам, у страны есть все инструменты, чтобы контролировать ситуацию.

Он также напомнил, что на прошлой неделе по его инициативе был создан постоянный рабочий орган для мониторинга ситуации и выявления реально недостающих фармпрепаратов, чтобы удовлетворить потребности граждан.

Ранее Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) обнародовало список дефицитных в Италии фармпрепаратов, в который вошли 3197 лекарств. Однако, по словам Скиллачи, значительную часть из них можно без проблем заменить дженериками.

При этом он отметил, что только около 300 лекарств не имеют эквивалентов и импортируются по запросу медучреждений. Реальный дефицит существует менее чем для 30 препаратов.

Проблемы с лекарствами наблюдаются не только в Италии. Так, 10 января австралийские фармацевты сообщили об острой нехватке антибиотиков от пневмонии и фарингита, который возник из-за нарушения графика поставок из-за рубежа.

О дефиците лекарств в середине декабря также сообщали власти Германии. В частности, речь шла о лекарствах и жаропонижающих средствах для детей, а также антибиотиках для взрослых и лекарствах от рака.

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