Австралийские аптеки зафиксировали острую нехватку антибиотиков

Австралийские фармацевты сообщили об острой нехватке антибиотиков от пневмонии и фарингита. Дефицит лекарств возник из-за нарушения графика поставок из-за рубежа, передает телеканал «Известия». Самостоятельно Австралия производит немного препаратов, около 90% медикаментов в стране — иностранного производства. Кроме антибиотиков, не хватает антидепрессантов, средств от диабета, астмы и других хронических заболеваний, сообщает национальный регулятор.

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