Spiegel сообщил о дефиците лекарств и жаропонижающих для детей в Германии

Власти Германии должны принять меры для устранения дефицита лекарств и жаропонижающих средств для детей. Об этом в субботу, 17 декабря, заявил президент немецкой Ассоциации защиты детей Хайнц Хильгерс.

«Теперь недостаточно лекарств и жаропонижающих средств для детей. Дети больше всего пострадали от экономии системы здравоохранения. Федеральное правительство должно действовать как можно быстрее и закупать лекарства. И ему срочно нужно установить курс на то, чтобы такая ситуация никогда не повторилась», — цитиурует Хильгерса журнал Spiegel.

Он добавил, что в Германии также наблюдается дефицит антибиотиков для взрослых и лекарств от рака. Spiegel при этом отмечает, что министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах уже объявил о планах внести на следующей неделе законопроект, нацеленный на устранение лекарственного дефицита.

«Идеология о том, что рынок управляет всем, даже когда речь идет о здоровье наших детей, неверна», — подчеркнул Хильгерс.

Он также призвал к увеличению пропускной способности детских больниц.

Ранее, в октябре, министр здравоохранения Германии заявил, что в стране из-за энергетического кризиса в скором времени могут закрыться больницы. Лаутербах выразил обеспокоенность данной ситуацией, предупредив о реальной опасности скорого банкротства клиник.

Производители замороженных и свежих продуктов в Германии в сентябре сообщали об ограничениях производства и предупреждали о нехватке продуктов на полках супермаркетов и возможном банкротстве. Представители отрасли отметили, что компании опасаются остановок производственных линий, логистических центров и банкротства, так как ухудшается ситуация с их доходами.