Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg указал на критическую уязвимость США в восполнении арсеналов
Мир
NYT узнала об усилиях США предотвратить покушение на генерала Герасимова
Мир
Чрезвычайная комиссия Молдавии распорядилась повысить тарифы на электроэнергию
Мир
В МИД РФ предрекли ЕС ущерб от новых санкций против РФ
Мир
Однопартиец Байдена обвинил США и НАТО в убийстве мирных жителей Донбасса
Общество
Российский хоккеист канадского клуба London Knights умер в 18 лет
Армия
Кадыров заявил об успешной атаке бойцов «Запад-Ахмата» на позиции ВСУ
Мир
Spiegel сообщил о дефиците лекарств и жаропонижающих для детей в Германии
Мир
В Британии началась кампания по отключению отопительных приборов ради экономии
Мир
Шольц назвал причины прекратить поставки танков на Украину
Политика
В Крыму отметили решимость РФ после слов Зеленского о спецоперации
Мир
МИД назвал цензурой отзыв лицензий у шести русскоязычных каналов в Молдавии

Spiegel сообщил о дефиците лекарств и жаропонижающих для детей в Германии

0
Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Германии должны принять меры для устранения дефицита лекарств и жаропонижающих средств для детей. Об этом в субботу, 17 декабря, заявил президент немецкой Ассоциации защиты детей Хайнц Хильгерс.

«В Германии ожидается рецессия»
Глава комитета бундестага по вопросам энергетики Клаус Эрнст — о риске деиндустриализации ФРГ и последствиях введения порога цен на нефть

«Теперь недостаточно лекарств и жаропонижающих средств для детей. Дети больше всего пострадали от экономии системы здравоохранения. Федеральное правительство должно действовать как можно быстрее и закупать лекарства. И ему срочно нужно установить курс на то, чтобы такая ситуация никогда не повторилась», — цитиурует Хильгерса журнал Spiegel.

Он добавил, что в Германии также наблюдается дефицит антибиотиков для взрослых и лекарств от рака. Spiegel при этом отмечает, что министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах уже объявил о планах внести на следующей неделе законопроект, нацеленный на устранение лекарственного дефицита.

«Идеология о том, что рынок управляет всем, даже когда речь идет о здоровье наших детей, неверна», — подчеркнул Хильгерс.

Он также призвал к увеличению пропускной способности детских больниц.

Ранее, в октябре, министр здравоохранения Германии заявил, что в стране из-за энергетического кризиса в скором времени могут закрыться больницы. Лаутербах выразил обеспокоенность данной ситуацией, предупредив о реальной опасности скорого банкротства клиник.

Производители замороженных и свежих продуктов в Германии в сентябре сообщали об ограничениях производства и предупреждали о нехватке продуктов на полках супермаркетов и возможном банкротстве. Представители отрасли отметили, что компании опасаются остановок производственных линий, логистических центров и банкротства, так как ухудшается ситуация с их доходами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022