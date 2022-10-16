В Германии заявили о риске закрытия больниц из-за энергокризиса

В Германии из-за энергетического кризиса в скором времени могут закрыться больницы. Об этом заявил в воскресенье, 16 октября, министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах в интервью редакции RND.

Глава немецкого здравоохранительного ведомства отметил, что проблемы, вызванные сбоями в поставках российских энергоресурсов, могут поставить под удар все социальные объекты, в том числе больницы.

Лаутербах выразил обеспокоенность данной ситуацией, предупредив о реальной опасности скорого банкротства клиник.

«Если мы не отреагируем быстро и действительно радикально, будут закрытия больниц», — сказал политик.

По словам Лаутербаха, дефицит финансирования социальной области составит около €15 млрд в 2022 и 2023 годах. В этих условиях, отметил министр, государство не сможет поддержать все нуждающиеся в этом предприятия и организации.

«Мы не можем ввести специальный фонд для каждой области», — сказал он.

В заключение беседы политик отметил, «что в ближайшие несколько месяцев больницы в Германии столкнутся с очень серьезной проблемой ликвидности».

До этого, 10 октября, в Германии сообщили о резком росте числа компаний-банкротов. Уточнялось, что количество обанкротившихся товариществ и корпораций в сентябре текущего года было на 34% выше, чем в аналогичный период предыдущего года. Отмечалось также, что в течение осени ожидается дальнейший рост количества неплатежеспособных компаний.

Ранее в тот же день глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в 2023 году странам, составляющим треть от мирового валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе и Германии, грозит рецессия.

Ранее, 6 октября, директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что полный отказ Берлина от российского газа приведет к экономическому кризису в Германии. Тяпкин подчеркнул, что заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта энергоресурса подтверждают, что Германия беспрекословно следует русофобским установкам США.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.