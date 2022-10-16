Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский призвал жителей Украины сократить энергопотребление
Мир
В ЦПВС рассказали о ликвидации 20 боевиков ИГ
Армия
Союзные силы отбили попытку наступления ВСУ в Сватово и Кременной
Мир
Президент Ирана обвинил администрацию Байдена в разжигании хаоса
Мир
В Германии заявили о риске закрытия больниц из-за энергокризиса
Мир
Саудовский министр обороны отверг обвинения США в поддержке РФ
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области и Николаеве
Спорт
«Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в 13-м туре РПЛ
Мир
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Мир
СМИ предрекли США поражение в случае войны с РФ, Ираном и КНР
Мир
В Белоруссию начала прибывать авиация РФ региональных войск
Общество
Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели подростка в Москве

В Германии заявили о риске закрытия больниц из-за энергокризиса

Глава минздрава ФРГ Лаутербах допустил закрытие ряда больниц на фоне энергокризиса
0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Jens Büttner
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Германии из-за энергетического кризиса в скором времени могут закрыться больницы. Об этом заявил в воскресенье, 16 октября, министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах в интервью редакции RND.

«Населению Германии пришлось смириться с ростом цен на энергоносители»
Депутат комитета бундестага по энергетике Марк Бернхард — о том, как ФРГ справится с отопительным сезоном в условиях кризиса и заработает ли СП-2

Глава немецкого здравоохранительного ведомства отметил, что проблемы, вызванные сбоями в поставках российских энергоресурсов, могут поставить под удар все социальные объекты, в том числе больницы.

Лаутербах выразил обеспокоенность данной ситуацией, предупредив о реальной опасности скорого банкротства клиник.

«Если мы не отреагируем быстро и действительно радикально, будут закрытия больниц», — сказал политик.

По словам Лаутербаха, дефицит финансирования социальной области составит около €15 млрд в 2022 и 2023 годах. В этих условиях, отметил министр, государство не сможет поддержать все нуждающиеся в этом предприятия и организации.

«Мы не можем ввести специальный фонд для каждой области», — сказал он.

В заключение беседы политик отметил, «что в ближайшие несколько месяцев больницы в Германии столкнутся с очень серьезной проблемой ликвидности».

До этого, 10 октября, в Германии сообщили о резком росте числа компаний-банкротов. Уточнялось, что количество обанкротившихся товариществ и корпораций в сентябре текущего года было на 34% выше, чем в аналогичный период предыдущего года. Отмечалось также, что в течение осени ожидается дальнейший рост количества неплатежеспособных компаний.

Ранее в тот же день глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в 2023 году странам, составляющим треть от мирового валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе и Германии, грозит рецессия.

Ранее, 6 октября, директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что полный отказ Берлина от российского газа приведет к экономическому кризису в Германии. Тяпкин подчеркнул, что заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта энергоресурса подтверждают, что Германия беспрекословно следует русофобским установкам США.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022