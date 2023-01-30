АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом отдельных оттенков лакокрасочных материалов
АвтоВАЗ столкнулся с небольшим дефицитом лакокрасочных материалов, сообщили «Известиям» в пресс-службе российской автомобилестроительной компании 30 января.
Уточняется, что наблюдается нехватка отдельных оттенков.
Как подчеркнули в компании, разрешить ситуацию планируется в ближайшее время при поддержке профильного министерства.
Как написало издание «Ведомости», по информации опрошенных дилеров, автомобили Lada пока можно заказать только в белом, черном, темно-зеленом цветах. Машины с другими оттенками, возможно, станут доступны не ранее марта.
Ранее, 17 января, стало известно, что предприятие столкнулось с дефицитом автомобильной краски.
В середине января сообщалось, что в Ассоциации европейского бизнеса подвели итоги продаж новых автомобилей в 2022 году на российском рынке: АвтоВАЗ, сумевший загрузить конвейер упрощенными версиями своих машин, остается бессменным лидером рынка — 188 645 автомобилей. В тройке самых популярных моделей: «Гранта», «Нива», «Веста».
30 января гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что бывший автозавод Nissan АвтоВАЗ намерен переформатировать под бренд Lada в сжатые сроки.