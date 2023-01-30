АвтоВАЗ подстроит под себя бывший завод Nissan

Бывший автозавод Nissan АвтоВАЗ намерен переформатировать под бренд Lada в сжатые сроки. Об этом гендиректор компании Максим Соколов рассказал 30 января изданию «Деловой Петербург».

«Задача довольно сложная: переформатировать завод придется серьезно. Он сделан под выпуск автомобилей Nissan, а выпускать сейчас будет совсем другие модели. Но мы планируем всё сделать в сжатые сроки, как обычно», — рассказал Соколов, говоря о сложности адаптации площадки под выпуск новых моделей.

На бывшем заводе Nissan планируется выпускать минимум три новые модели Lada. Точное количество зависит от числа будущих партнеров. Пока в планах выпуск машин C- и D-классов, включая седаны и кроссоверы. На первом этапе их будут собирать из готовых машинокомплектов, предоставленных партнерами из дружественных стран.

«Перспективы хорошие: мощности этой площадки в пиковый период — более 110 тыс. автомобилей в год. В рамках 2024 года мы можем произвести 40–60 тыс. в зависимости от рынка и задач по продвижению бренда Lada», — отметил директор АвтоВАЗа.

24 января АвтоВАЗ сообщил о старте продаж модернизированных коммерческих пикапов на базе внедорожника Niva Legend, выпускаемых дочерней компанией «ВИС-Авто». Максимальная грузоподъемность автомобилей увеличена на 185 кг, при этом наибольшей грузоподъемностью, 800 кг, обладает модификация с двухместной кабиной и бортовой платформой. Автомобили выпускаются со стеклопластиковым кузовом, изотермическим фургоном, рефрижератором, а также в версии автомобиля техпомощи. Всего производится более 30 различных комплектаций с объемом грузового отделения от 1 до 3,5 куб. м и грузоподъемностью от 640 до 800 кг.