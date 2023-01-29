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Выступившая против санкций для РФ партия Австрии заняла второе место на выборах

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Фото: REUTERS/SEPA.Media via Reuters Connect
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Правая Австрийская партия свободы (FPÖ), которая выступает за снятие санкций с России, предварительно занимает второе место на выборах в ландтаг (парламент) Нижней Австрии. Согласно данным exit poll, о которых 29 января сообщил телеканал ORF, партия FPÖ набрала 25,4% голосов.

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Первое место — у правящей Австрийской народной партии (ÖVP) c 39,7% голосов. Как отмечает СМИ, это исторически худший результат для партии в этом регионе. По сравнению с итогами предыдущих выборов, ÖVP теряет 9,9% голосов.

На третьем месте, предварительно, находится Социал-демократическая партия (SPÖ) с 25,2% голосов. Также в новый ландтаг пока проходят партии «Зеленые» (7,3%) и NEOS (6,3%).

На предыдущих выборах в Нижней Австрии в 2018 году ÖVP получила 49,63% голосов, а правая FPÖ — 14,76%.

15 декабря бывший вице-канцлер Австрии и бывший лидер FPÖ Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что протестные настроения в странах Европы усилятся на фоне новых антироссийских санкций. Штрахе также добавил, что санкции Евросоюза против России, несомненно, наносят ущерб экономике европейских государств и все больше жителей Европы выступают против них.

17 октября 2022 года сообщалось, что действующий глава Австрии Александер Ван дер Беллен одержал победу на выборах президента страны с 56,7% голосов. Политик, возглавлявший партию «Зеленые» с 1997 по 2008 год, получил почти 2,3 млн голосов. Таким образом, второй тур выборов не потребовался. На втором месте оказался кандидат от Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц (17,7%). Третье досталось лидеру левоцентристской Пивной партии Доминику Влацни — 8,3%.

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