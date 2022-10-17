Действующий глава Австрии победил на выборах президента страны с 56,7% голосов

Действующий глава Австрии Александер Ван дер Беллен одержал победу на выборах президента страны с 56,7% голосов. Итоги выборов в понедельник, 17 октября, обнародовало министерство внутренних дел страны.

Ван дер Беллен получил почти 2,3 млн голосов. Таким образом, второй тур выборов не потребуется.

На втором месте кандидат от Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц (17,7%). Следом идет лидер левоцентристской Пивной партии Доминик Влацни с 8,3%. Всего свои кандидатуры выставили семь человек. Это стало рекордом для страны.

Результаты выборов могут быть оспорены до 24 октября в Конституционном суде Австрии.

Выборы президента Австрии прошли 9 октября. Явка составила 65,2%.

Ван дер Беллену 78 лет. Он возглавлял партию «Зеленые» с 1997 по 2008 год. В 2017 году стал президентом Австрии.