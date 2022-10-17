Реклама
Прямой эфир
Политика
Совбез РФ отверг вероятность повторения созданной Западом ситуации на Украине
Происшествия
Очевидцы сообщили об упавшем на жилой дом в Ейске самолете
Мир
В Китае назвали блефом заявления США о разрыве отношений с Саудовской Аравией
Мир
Минск напомнил о праве на превентивные меры для пресечения нападения
Мир
ВСУ за неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тыс. военных
Общество
Замкомандира казачьего полка заявил об активизации диверсантов у Белогоровки
Мир
Украинские СМИ окрестили «защитником Киева» стрелявшего по двору наркомана
Пресс-релизы
В Москве открылся 42-й Международный студенческий фестиваль ВГИК
Мир
В США заявили о готовности начать переговоры с Россией по договору СНВ-3
Армия
Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му артиллерийскому полку
Мир
В ЕС предложили «одалживать» оружие Украине
Мир
Министр обороны Резников заявил о нежелании Украины сохранять нейтральный статус

Действующий глава Австрии победил на выборах президента страны с 56,7% голосов

Действующий глава Австрии Ван дер Беллен победил на выборах президента страны с 56,7% голосов
0
Фото: REUTERS/Lisa Leutner
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий глава Австрии Александер Ван дер Беллен одержал победу на выборах президента страны с 56,7% голосов. Итоги выборов в понедельник, 17 октября, обнародовало министерство внутренних дел страны.

«Наши отношения с Австрией подвергаются серьезной проверке на прочность»
Посол России в европейской стране Дмитрий Любинский — о возможностях Вены оплачивать газ рублями и оставшихся нитях сотрудничества

Ван дер Беллен получил почти 2,3 млн голосов. Таким образом, второй тур выборов не потребуется.

На втором месте кандидат от Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц (17,7%). Следом идет лидер левоцентристской Пивной партии Доминик Влацни с 8,3%. Всего свои кандидатуры выставили семь человек. Это стало рекордом для страны.

Результаты выборов могут быть оспорены до 24 октября в Конституционном суде Австрии.

Выборы президента Австрии прошли 9 октября. Явка составила 65,2%.

Ван дер Беллену 78 лет. Он возглавлял партию «Зеленые» с 1997 по 2008 год. В 2017 году стал президентом Австрии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022