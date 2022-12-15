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Бывший вице-канцлер Австрии предсказал усиление протестов в Европе

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Протестные настроения в странах Европы усилятся на фоне новых антироссийских санкций, заявил 15 декабря в беседе с «РИА Новости» бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской свободной партии (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.

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«Демонстрации и протесты на улицах также усилятся. Люди не хотят остаться без работы, не хотят мерзнуть, не хотят оказаться в нищете и в то же время наблюдают, что вместо мирных инициатив идут поставки вооружений. Это все противоречие, которое становится все более очевидным для граждан Европы», — указал он.

Штрахе также добавил, что санкции ЕС против России, несомненно, наносят ущерб экономике европейских государств и все больше жителей Европы выступают против них.

Ранее, 10 декабря, жители Вены вышли на митинг с требованием к властям Австрии пересмотреть решение о санкциях против России. На мероприятие собрались несколько сотен жителей. Его также посетил экс-вице-канцлер республики Хайнц-Кристиан Штрахе.

Жители Вены уже не в первый раз выходят на митинг против антироссийских санкций. Прошлая акция протеста состоялась 27 ноября. Участница митинга Рут Черне тогда заявляла, что придерживается позиции, что санкции «не имеют никакого значения» и «являются нарушением нейтралитета».

19 ноября в Париже прошла акция в поддержку жителей Донбасса. Она была организована движением SOS Donbass. На акцию вышли сотни людей. Напротив Эйфелевой башни участники растянули большой баннер со словами Stop killing Donbass («Прекратите убивать жителей Донбасса»).

До этого, 5 ноября, в центре Рима тысячи людей собрались на манифестацию за мир и прекращение поставок оружия на Украину. Ряд политических деятелей также поддержал акцию протеста. Среди них — бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного движения «5 звезд» Джузеппе Конте.

20 сентября канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что на Западе, в том числе и в Австрии, уже появляются признаки усталости от рестрикций, потому что они не привели к урегулированию ситуации на Украине.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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