В Вене митингующие потребовали от властей отказаться от антироссийских санкций
Жители Вены в субботу, 10 декабря, вышли на митинг с требованием к властям Австрии пересмотреть решение о санкциях против России.
На мероприятие собрались несколько сотен жителей. Его также посетил экс-вице-канцлер республики Хайнц-Кристиан Штрахе, передает «РИА Новости».
Собравшиеся, в частности, выдвигали требование сохранять нейтралитет Австрии и принимать больше усилий в борьбе с нелегальной миграцией. Также митингующие хотят, чтобы власти незамедлительно попытались организовать мирные переговоры между Россией и Украиной для урегулирования конфликта.
Некоторые митингующие держали в руках плакаты с лозунгом «Вместо санкций — дешевое электричество, топливо, продукты питания».
Жители Вены уже не в первый раз выходят на митинг против антироссийских санкций. Прошлая акция протеста состоялась 27 ноября. Участница митинга Рут Черне тогда заявляла, что придерживается позиции, что санкции «не имеют никакого значения» и «являются нарушением нейтралитета».
Ранее в этот день в центре Софии состоялись шествие и импровизированный митинг с лозунгами за мир, нейтралитет Болгарии и ее дружбу с Россией.
Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.
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