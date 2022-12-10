Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров указал на желание Запада отомстить РФ за позицию по Минским соглашениям
Мир
В Египте запретят курить кальян рядом с мечетями и школами
Армия
В Минобороны рассказали о наступлении российской армии по двум направлениям
Происшествия
В Запорожской области сообщили об обстреле ВСУ береговой линии Энергодара
Мир
В МИДе указали на прагматичную линию Грузии на фоне призывов пойти против РФ
Мир
В Софии прошел митинг за нейтралитет Болгарии и дружбу с Россией
Спорт
Роналду второй раз подряд остался в запасе на матче ЧМ-2022 в Катаре
Мир
В Совфеде предупредили о социальном взрыве в Европе из-за непринятия беженцев с Украины
Спорт
ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборной Аргентины
Мир
МИД назвал недопустимым актом надругательства сожжение российского флага в Хельсинки
Мир
Джонсон предрек западным странам сложную зиму без российского газа
Происшествия
ВСУ выпустили 10 ракет из «Града» по Донецку
Сюжет:

В Вене митингующие потребовали от властей отказаться от антироссийских санкций

0
Фото: twitter.com/msulzbacher
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Вены в субботу, 10 декабря, вышли на митинг с требованием к властям Австрии пересмотреть решение о санкциях против России.

Нейтральные оды: Швейцария и Австрия задумались о своем статусе
Что ждет концепцию неприсоединения к военным блокам ряда стран в Европе

На мероприятие собрались несколько сотен жителей. Его также посетил экс-вице-канцлер республики Хайнц-Кристиан Штрахе, передает «РИА Новости».

Собравшиеся, в частности, выдвигали требование сохранять нейтралитет Австрии и принимать больше усилий в борьбе с нелегальной миграцией. Также митингующие хотят, чтобы власти незамедлительно попытались организовать мирные переговоры между Россией и Украиной для урегулирования конфликта.

Некоторые митингующие держали в руках плакаты с лозунгом «Вместо санкций — дешевое электричество, топливо, продукты питания».

Жители Вены уже не в первый раз выходят на митинг против антироссийских санкций. Прошлая акция протеста состоялась 27 ноября. Участница митинга Рут Черне тогда заявляла, что придерживается позиции, что санкции «не имеют никакого значения» и «являются нарушением нейтралитета».

Ранее в этот день в центре Софии состоялись шествие и импровизированный митинг с лозунгами за мир, нейтралитет Болгарии и ее дружбу с Россией.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022