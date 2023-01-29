Почти тысяча человек пострадали в результате землетрясения в Иране
В результате землетрясения магнитудой 5,9 в Иране пострадали минимум 973 человека, трое погибли, рассказал 29 января представитель службы ЧС провинции Западный Азербайджан Моджтаба Халиди. Землетрясение произошло в северо-западной части государства.
«973 пострадавших от землетрясения в городе Хой доставлены в больницы и медицинские центры провинции Западный Азербайджан, из них 858 доставлены в городскую больницу Хоя, остальные — в больницы [города] Сельмаса и [уезда] Чайпаре», — приводит слова Халиди агентство Tasnim News Agency.
Эпицентр землетрясения, которое произошло 28 января примерно в 21:44 по местному времени (21:14 мск), располагался в 23 км к юго-востоку от города Хой, население которого 175 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 43 км.