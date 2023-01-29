Ученые заявили об ущербе экологии от съемок блокбастеров в Голливуде
Ученые заявили, что голливудские блокбастеры угрожают экологии. Каждая съемка фильма провоцирует выброс углекислого газа, передает телеканал «Известия». Основная причина — в высоком энергопотреблении. Дизельные генераторы и профессиональная техника требуют беспрерывной работы. В среднем съемка одного блокбастера оставляет углеродный след свыше 3 тыс. т. Ученые считают, что снизить вред можно с помощью экоматериалов, например вместо дизельных генераторов использовать водородные установки. Кинематографистам также советуют отключать технику в перерывах.
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