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Три человека погибли в результате землетрясения в Иране

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В иранском городе Хой из-за землетрясения погибли по меньшей мере три человека. Более 800 жителей, по данным властей, получили ранения, передает телеканал «Известия». ЧП в регионе произошло накануне. Землетрясение разрушило жилые дома в 70 селах. Местные СМИ предполагают, что подземные толчки могли быть вызваны специально. Очевидцы сообщают о вспышках в небе перед землетрясением.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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