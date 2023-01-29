Три человека погибли в результате землетрясения в Иране
В иранском городе Хой из-за землетрясения погибли по меньшей мере три человека. Более 800 жителей, по данным властей, получили ранения, передает телеканал «Известия». ЧП в регионе произошло накануне. Землетрясение разрушило жилые дома в 70 селах. Местные СМИ предполагают, что подземные толчки могли быть вызваны специально. Очевидцы сообщают о вспышках в небе перед землетрясением.
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