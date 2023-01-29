Блогера Андрея Сидоропуло объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск блогера Андрея Сидоропуло, который проводил платные онлайн-курсы «по арбитражу трафика». Об этом в воскресенье, 29 января, сообщается в базе розыска Министерства внутренних дел (МВД) РФ.

«Сидоропуло Андрей Евгеньевич 1998 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса», — сказано в базе.

Пока нет информации о том, какая именно статья вменяется Сидоропуло.

Известно, что блогер на своих онлайн-курсах уверял пользователей соцсетей в разработке собственного курса по арбитражу трафика и предлагал пройти его за сумму от 55 тыс. до 400 тыс. рублей.

Люди переводили ему деньги, но в итоге понимали, что курс неуникальный: информация взята из открытых источников и никакой ценности не представляет.

Многие пользователи публиковали в Сети видеоролики, в которых рассказывали, что потеряли деньги из-за Сидоропуло.

Ранее, 19 января, сообщалось, что владелец и гендиректор рыбной компании «Лукоморье» Сергей и Дмитрий Лукашевские объявлены в международный розыск. Отмечалось, что Лукашевским предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

В том же месяце в розыск был объявлен бизнесмен Рашид Таймасов в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Он был заочно арестован в Москве.