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Блогера Андрея Сидоропуло объявили в розыск

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Фото: youtube.com
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МВД РФ объявило в розыск блогера Андрея Сидоропуло, который проводил платные онлайн-курсы «по арбитражу трафика». Об этом в воскресенье, 29 января, сообщается в базе розыска Министерства внутренних дел (МВД) РФ.

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«Сидоропуло Андрей Евгеньевич 1998 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса», — сказано в базе.

Пока нет информации о том, какая именно статья вменяется Сидоропуло.

Известно, что блогер на своих онлайн-курсах уверял пользователей соцсетей в разработке собственного курса по арбитражу трафика и предлагал пройти его за сумму от 55 тыс. до 400 тыс. рублей.

Люди переводили ему деньги, но в итоге понимали, что курс неуникальный: информация взята из открытых источников и никакой ценности не представляет.

Многие пользователи публиковали в Сети видеоролики, в которых рассказывали, что потеряли деньги из-за Сидоропуло.

Ранее, 19 января, сообщалось, что владелец и гендиректор рыбной компании «Лукоморье» Сергей и Дмитрий Лукашевские объявлены в международный розыск. Отмечалось, что Лукашевским предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

В том же месяце в розыск был объявлен бизнесмен Рашид Таймасов в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Он был заочно арестован в Москве.

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