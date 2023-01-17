Бизнесмен Таймасов заочно арестован в РФ по делу о растрате
Бизнесмен Рашид Таймасов объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Он заочно арестован в Москве. Об этом 17 января сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Следствие в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере объявило в международный розыск Таймасова Рашида Ниазовича. Он арестован заочно в Москве», — сообщает источник агентства.
Ранее, 11 января, Тверской суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Бориса Зимина (настоящий материал касается иностранного агента, физического лица Бориса Зимина) по делу о мошенничестве, связанному с продажей контрольного пакета акций компании BelkaCar. Ущерб по делу оценивается в 4 млрд рублей.