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Суд заочно арестовал предпринимателя Зимина по делу о мошенничестве

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Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
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Тверской суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Бориса Зимина (настоящий материал касается иностранного агента, физического лица Бориса Зимина) по делу о мошенничестве, связанному с продажей контрольного пакета акций компании BelkaCar. Об этом сообщает 11 января корреспондент «Известий» из зала суда.

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Ущерб по делу суд оценил в 4 млрд рублей. Соответствующий иск против российского предпринимателя подавал немецкий бизнесмен Бенедикт Соботка.

«В материале дела содержится иск одного из потерпевших, Бенедикта Соботки, на 4 млрд рублей», — сообщил судья, рассматривавший ходатайство.

9 января сообщалось, что Зимина обвиняют в незаконном отчуждении акций каршеринговой фирмы BelkaCar и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В этот же день МВД РФ объявило Зимина в розыск.

Борис Зимин уехал из России в 2004 году. В начале сентября 2022 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов. Он является сыном Дмитрия Зимина, основателя компании «ВымпелКом» («Билайн») и фонда «Династия».

По делу о мошенничестве с продажей контрольного пакета акций BelkaCar уже заключены под стражу два фигуранта — предприниматели Ральф Новак и Ильнур Азмуханов.

Они обвиняются в двух эпизодах мошенничества: хищении 52,47% акций BelkaCar Ltd и 50-процентной доли в ООО «Брайнстон СиАйЭс», принадлежавшей швейцарской Bryanston Resources AG (BRAG). Потерпевшим в этих эпизодах стал предприниматель из Германии и бывший бизнес-партнер Новака Бенедикт Соботка.

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