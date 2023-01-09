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Бремя чудес: как мошенники используют Новый год для обмана пользователей интернета

Активность злоумышленников в онлайне в январские праздники возрастает в несколько раз
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Проведение праздничных лжелотерей и продажа поддельных билетов на реальные новогодние представления через фейковые сайты-двойники стали самыми распространенными видами интернет-мошенничества в конце декабря — начале января, рассказали «Известиям» специалисты по информационной безопасности. Такие схемы обмана опасны не только потерей денег за конкретную фальшивую услугу. Зачастую главная цель злоумышленников — доступ к данным банковских карт и последующее опустошение счетов. В этом году особо популярной у мошенников была торговля нарисованными от руки портретами. Вот только «художники» оказывались заваленными заказами, а для возврата аванса предлагалось поделиться всеми реквизитами банковской карты вплоть до cvv-кода. Эксперты призывают быть бдительными при получении любых рассылок с заманчивыми предложениями и после окончания новогодних каникул.

Проигрышная лотерея

Новогодние праздники интернет-мошенники активно использовали как дополнительный повод в схеме с лжерозыгрышами призов, сообщили «Известиям» эксперты Центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB.

— В кейсах, которые мы проанализировали, розыгрыш проводился якобы от имени популярных интернет-магазинов — пользователю предлагали ответить на несложные вопросы и отгадать, в какой из коробочек спрятан приз. Обещанный призовой фонд составлял 50 млн рублей, — рассказали в Group-IB.

Бремя чудес
Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
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Как нетрудно догадаться, «победителем» становился каждый участник подобного розыгрыша. Для того чтобы получить выигрыш, необходимо было ввести данные карты и оплатить «налог». Естественно, этот «налог» злоумышленники похищали и никаких призовых выплат не проводили, объяснили специалисты.

Другой популярной схемой обмана стала рассылка фишинговых писем с розыгрышами праздничных лотерейных билетов. Как правило, они приходят с «подарочным» билетом и приглашением принять участие в онлайн-розыгрыше призов государственных лотерей, рассказал руководитель компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко.

— Цель злоумышленников — вызвать эмоции у доверчивых граждан и побудить их перейти по ссылке на внешний портал. При этом для большей убедительности дизайн фейкового сайта имитируется под веб-ресурсы официальных лотерейных организаций, также на нем может быть указано, что данный сайт «надежно защищен» одним из известных разработчиков систем информационной безопасности, — сказал специалист.

Бремя чудес
мошенник деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Как только пользователь решается испытать удачу и переходит на сайт мошенников, запускается онлайн-розыгрыш. Его участника уверяют, что выигрышные номера определяются с помощью генератора случайных чисел. Но «случай» опять оказывается благосклонен ко всем — выигрышные числа совпадают с комбинациями в лотерейном билете доверчивого пользователя, объяснил Петр Куценко.

— Причем сумма такого выигрыша обычно бывает крупной — от 100 тыс. рублей. Это делается специально, чтобы побудить пользователя непременно его забрать, а именно — нажать на кнопку «Получить приз», — добавил эксперт.

Далее участник лотереи попадает на страницу, где просят заплатить налог, а также выбрать способ получения денег — на банковскую карту или на электронный кошелек и, соответственно, ввести реквизиты. Иногда, чтобы повысить доверие потенциальных жертв, на фишинговых сайтах указывается еще и вариант получения денег «наличными в офисе». Но воспользоваться им не получится, так как размер выигрыша окажется меньше установленной для данного способа суммы. Как только пользователь введет свои платежные данные, они становятся доступными мошенникам и деньги с его счета списываются, рассказал Петр Куценко.

Бремя чудес
ключ рубль компьютер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По словам Ларисы из Москвы, 1 января около 8 часов вечера ей на почту пришло подобное «письмо счастья». Как только она перешла по ссылке, то попала на страницу лотереи.

— Там счастливые обладатели «выигрышных» билетов делились друг с другом «положительными» отзывами о компании-организаторе. Далее запустился волчок с розыгрышем, и появилось сообщение, что я выиграла 225 тыс. рублей. Но забрать их в офисе нельзя, только перевод на карту, — добавила девушка.

Такое предложение ее смутило, и вводить данные карты она не стала.

Мимо елочки

Одной из самых популярных схем обмана в каникулы стала схема с созданием фейковых сайтов по продаже билетов на реальные новогодние елки, рассказали «Известиям» в компании Infowatch.

— Перед праздниками число таких порталов увеличивается в несколько раз, в результате дети остаются без праздничных представлений, а родители — без денег, — сказал руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

Бремя чудес
компьютер покупатель
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Перед покупкой билетов на любое мероприятие необходимо удостовериться, что портал настоящий. Чаще всего фейковые страницы выдает небрежное описание и яркие баннеры, обещающие покупателям огромные скидки на билеты, добавил эксперт.

В этом году появилась новая схема, которая рассчитана на тех пользователей Сети, кто хочет сделать необычный подарок — портрет, написанный от руки.

— Мошенники завлекают клиентов при помощи рекламной кампании в социальных сетях. Услугу они оценивают в 15 тыс. рублей, — сообщил Андрей Арсентьев.

Как только «покупатель» вносит аванс, «художник» связывается с заказчиком, приносит свои извинения и пишет, что не сможет написать портрет из-за большого количества заказов, но готов вернуть деньги. И высылает электронную форму, в которой надо ввести данные карты для возврата аванса, в том числе и cvv-код. В результате заказчик лишается средств на своем счете, объяснил специалист.

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