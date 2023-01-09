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МВД РФ объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина

МВД объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина, следствие требует его заочного ареста по делу о мошенничестве
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Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
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Предприниматель Борис Зимин (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Бориса Зимина) — сын Дмитрия Зимина, основателя «ВымпелКома» и фонда «Династия», — объявлен в розыск. Информация об этом появилась в базе МВД РФ 9 января.

Отмечается, что основанием для розыска стало обвинение по одной из статей Уголовного кодекса РФ.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Тверского суда Москвы, 11 января будет рассмотрен вопрос о заочном аресте бизнесмена по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Борис Зимин уехал из России в 2004 году. В начале сентября 2022 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.

Дмитрий Зимин основал компанию «ВымпелКом» в 1992 году вместе с предпринимателем Константином Кузовым и американским бизнесменом Оги К. Фабелой II. С начала 2000-х годов занимался благотворительностью. В декабре 2021 года он умер в Швейцарии в возрасте 88 лет.

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