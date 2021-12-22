Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин

В возрасте 88 лет в Швейцарии умер основатель и почетный президент компании «Вымпелком» («Билайн») Дмитрий Зимин. Об этом сообщил 22 декабря на своей странице в Facebook его сын Борис Зимин.

«Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел», — написал он.

Он добавил, что позже сообщит о месте и дате церемонии прощания.

В 1992 году Дмитрий Зимин вместе с Константином Кузовым основал «Вымпел-Коммуникации», став президентом и генеральным директором компании.

С начала 2000-х годов Зимин занимался благотворительной деятельностью.