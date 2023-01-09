Предпринимателя Зимина обвиняют в незаконном отчуждении акций BelkaCar

Предпринимателя Бориса Зимина (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Бориса Зимина) обвиняют в незаконном отчуждении акций каршеринговой фирмы BelkaCar, передает 9 января корреспондент «Известий» из зала Тверского суда Москвы.

По данным «Известий», 11 января будет рассмотрен вопрос о заочном аресте бизнесмена по делу о мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее в понедельник МВД РФ объявило Зимина в розыск.

Борис Зимин уехал из России в 2004 году. В начале сентября 2022 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов. Он является сыном Дмитрия Зимина, основателя «ВымпелКома» и фонда «Династия».

По делу о мошенничестве с продажей контрольного пакета акций BelkaCar уже заключены под стражу два фигуранта — предприниматели Ральф Новак и Ильнур Азмуханов.

Они обвиняются в двух эпизодах мошенничества: хищении 52,47% акций BelkaCar Ltd и 50-процентной доли в ООО «Брайнстон СиАйЭс», принадлежавшей швейцарской Bryanston Resources AG (BRAG). Потерпевшим в этих эпизодах стал предприниматель из Германии и бывший бизнес-партнер Новака Бенедикт Соботка.