Владелец и гендиректор рыбной компании «Лукоморье» объявлены в розыск

Владелец и гендиректор рыбной компании «Лукоморье» Сергей и Дмитрий Лукашевские объявлены в международный розыск. Об этом сообщили в Тверском суде Москвы в четверг, 19 января.

Там добавили, что следствие просит их ареста.

«В суд поступили ходатайства о заочном избрании в отношении Лукашевского С.М. и Лукашевского Д.М. меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали «РИА Новости» в суде.

Сообщается также, что Лукашевским предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

Двумя днями ранее сообщалось, что бизнесмен Рашид Таймасов объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Он был заочно арестован в Москве.