Обстрел больниц Вооруженными силами Украины (ВСУ) — это военное преступление, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России 29 января.

«Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев», — сказано в сообщении.

Ведомство предупредило, что организаторы и исполнители случившегося будут наказаны.

«Все эти творимые киевскими вооруженными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными. Они тщательно фиксируются. Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание», — сообщается в пресс-релизе.

МИД РФ также указал на то, что отсутствие реакции США и других стран НАТО в очередной раз свидетельствует об их прямом участии в украинском конфликте и «причастности к совершаемым преступлениям».

«Молчат и международные структуры, призванные давать беспристрастную оценку таким деяниям», — отмечено в сообщении министерства.

28 января ВСУ нанесли удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре в Луганской Народной Республике (ЛНР), 14 человек погибли, еще 24 пострадали. В Минобороны РФ назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима.

Экс-посол ЛНР Родион Мирошник сообщал о разборе завалов. Он уточнил, что это уже второй целенаправленный обстрел больниц в ЛНР в 2023 году.

Кроме того, 28 января украинские войска обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке. Тогда военные Украины выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по больничному городку завода «Сокол».

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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