Тренер Епишин назвал неприемлемое для РФ условие допуска к Олимпийским играм

В случае допуска российских спортсменов на летнюю Олимпиаду 2024 года, их отбор на соревнования по принципу отношения к специальной военной операции (СВО) станет неприемлемым для РФ условием. Такое мнение высказал в беседе с «Известиями» в субботу, 29 января, заслуженный тренер России по легкой атлетике Сергей Епишин.

По его мнению, вероятность допуска российских спортсменов на Олимпиаду велика, но внимание стоит обратить на условия, которые будут при этом поставлены перед атлетами.

«У меня есть определенный оптимизм, что нас допустят. Формально они дадут нам возможность отбираться и выступать на Олимпиаде. Вопрос только в том, какие они при этом выдвинут условия», — сказал Епишин.

По его словам, основным условием, выдвинутым перед спортсменами, станет требование от них озвучивания позиции по поводу специальной военной операции (СВО).

«Это будет одно из неприемлемых условий», — отметил Епишин.

Тренер обратил внимание на противоречия этой позиции Международного олимпийского комитета (МОК).

«С одной стороны, они сказали, что готовы видеть на Олимпиаде российских спортсменов, потому что без них многие виды спорта будут бледно выглядеть, а с другой — они выдвигают такие условия, которые будут не выполнимы в данных реалиях», — сказал тренер.

Накануне президент МОК Томас Бах допустил, что спортсмены из РФ и Белоруссии могли бы участвовать в ОИ-2024 под нейтральным флагом. Он отметил, что отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Бах также отметил, что Украина хочет не только изолировать Россию как государство, но и полностью изолировать всех россиян.

За день до этого МОК уведомил о том, что возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), будет рассмотрена до соревнований в нейтральном статусе.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даже в формулировке инициативы оказалось слишком много политики, что «должно быть чуждо» идеям олимпийской семьи.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В феврале прошлого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.